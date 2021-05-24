Raspberry Pi PoE+ HAT Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Raspberry Vakfı, en yeni mini bilgisayarı Raspberry Pi PoE+ HAT'i duyurdu. Şirketin standart PoE teknolojisini geliştirerek hazırladığı bu mini bilgisayar, daha yüksek güç desteği ile projelerin daha da gelişmesini sağlıyor. 20 dolar karşılığında satın alınabilecek Raspberry Pi PoE+ HAT, haziran ayında satışa çıkacak.

Özellikle de öğrencilerin ve projeler üzerinde çalışan mühendislerin yakından takip ettikleri Raspberry Vakfı, en yeni mini bilgisayarı "Raspberry Pi PoE+ HAT"i duyurdu. Selefine kıyasla önemli teknik iyileştirmeler ve daha yenilikçi bir tasarıma sahip olan ürün, uygun fiyatı ile pek çok mühendisin gözdesi olacak gibi görünüyor.

Raspberry tarafından piyasaya sürülen ürünler, özellikle de son birkaç yıldır PoE, yani Power of Ethernet özelliğine destek veriyorlar. Bu teknoloji, ethernet bağlantı kablosuyla hem veri hem de enerji aktarımının yapılmasını sağlıyor. Böylelikle kablo kalabalığı ortadan kalkmış oluyor. İşte Raspberry Pi PoE+ HAT, standart olan gelen PoE'yi güçlendirerek mini bilgisayarın daha güçlü ve daha işlevsel olmasını sağlıyor.

Karşınızda Raspberry Pi PoE+ HAT

Raspberry Pi'nin standart PoE ve HAT destekli mini bilgisayarları, yalnızca "802.3af" standardına sahipti. Ancak Raspberry Pi PoE+ HAT, 802.3af ve 802.3at standartlarını birlikte destekliyor. Bu da standart modelde 2,5 ampere imkan tanırken, Raspberry Pi PoE+ HAT'te ise 5 ampere olanak sağlıyor. Böylelikle mini bilgisayarın maksimum gücünü 25,5 watta yükselten geliştiriciler, Raspberry Pi PoE+ HAT ile daha gelişmiş projeler inşa edilmesine imkan tanıyorlar.

Vakıf yetkilileri, bu önemli performans iyileştirmesine rağmen fiyat konusunda büyük bir başarı elde ettiklerini, Raspberry Pi PoE+ HAT'in fiyatını 20 dolarda tutmayı başardıklarını söylüyorlar. Ürünün haziran ayı başında satışa çıkacağını ifade eden yetkililer, kullandıkları yeni soğutma sisteminin ve yeni transformatörün, haziran ayı itibarıyla deneyimlenebileceğini belirtiyorlar.