Hisense, Türkiye'de ULED MiniLED ve Hi-QLED Serileriyle Her İzleme Deneyimine Yanıt Veriyor

Küresel tüketici elektroniği ve ev teknolojileri markası Hisense, Türkiye'deki ürün gamını TV kategorisiyle genişletiyor.

Televizyon alanında küresel sevkiyatlarda dünya ikincisi konumunda yer alan Hisense, bu güçlü pozisyonunu şimdi Türkiye'ye taşıyor. E7SE ve E7S Pro'dan oluşan Hi-QLED serisi ile E8SE ve U7SE'den oluşan ULED MiniLED serisi; 55", 65" ve 75" ekran boyutlarıyla Türkiye genelindeki teknoloji perakende zincirlerinde ve Hisense yetkili satış noktalarında tüketicilerle buluşuyor. Ürün gamı, ilerleyen dönemde hem ekran boyutu hem de model çeşitliliği bakımından genişlemeye devam edecek.

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"Ekran teknolojilerindeki küresel uzmanlığımızı Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturuyoruz"

Hisense Doğu Avrupa Satış Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Boštjan Vodeb, TV ürün grubuna ilişkin şunları söyledi: “Televizyon artık yalnızca içerik izlenen bir ekran değil; evde geçirilen zamanın, eğlencenin, oyunun ve paylaşılan anların merkezinde yer alan bir deneyim alanı. Hisense olarak ekran teknolojilerindeki küresel uzmanlığımızı Türkiye’deki kullanıcılarla buluştururken, farklı izleme alışkanlıklarına yanıt veren güçlü bir ürün gamı sunuyoruz. ULED MiniLED teknolojimiz, ışığı hassas biçimde kontrol ederek daha derin siyahlar, güçlü kontrast ve etkileyici detaylar ortaya çıkarıyor. Hi-QLED serimiz ise canlı renk performansını günlük kullanım kolaylığıyla bir araya getiriyor. Türkiye’deki varlığımızı yeni modeller ve ekran boyutlarıyla güçlendirmeye devam edeceğiz.”

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“Farklı ihtiyaçlara yanıt veren dengeli bir TV ürün gamıyla Türkiye pazarına giriyoruz”

Hisense Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Ticari Direktörü Ekin Doğan Çomak ise şunları söyledi: “Türkiye’de tüketicilerin TV tercihlerini belirleyen ihtiyaçların giderek çeşitlendiğini görüyoruz. Bu doğrultuda günlük eğlence, spor, sinema ve oyun gibi farklı kullanım alışkanlıklarına yanıt veren; ulaşılabilir segmentten orta-üst segmente uzanan dengeli bir ürün gamıyla pazara giriyoruz. ULED MiniLED ve Hi-QLED modellerimizle gelişmiş görüntü teknolojilerini doğru fiyatlarla daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Bugün 55, 65 ve 75 inç ekran seçenekleriyle sunduğumuz ürün gamımızı, önümüzdeki dönemde daha büyük ekran boyutları ve üst segment serilerle genişleteceğiz. Güçlü iş ortaklıklarımız ve yaygın satış ağımızla Hisense TV deneyimini Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilere ulaştırmayı amaçlıyoruz.”

ULED MiniLED: Akıllı Işık Kontrolü ile daha gerçekçi görüntü

Hisense'in TV ürün gamının ağırlık merkezini ULED MiniLED teknolojisi oluşturuyor. Bu teknolojinin temel felsefesi, yalnızca daha fazla ışık üretmek değil, ışığı akıllıca yönlendirmek üzerine kurulu. Dynamic Local Dimming teknolojisi sayesinde ekran, her sahneyi bağımsız aydınlatma bölgeleri üzerinden değerlendirerek siyahları derinleştiriyor, parlak alanları öne çıkarıyor ve kontrast dengesini sahne sahne optimize ediyor. Hi-View AI Engine ise görüntüyü gerçek zamanlı olarak analiz ederek renk, parlaklık ve detay düzeyini içeriğe göre dinamik biçimde ayarlıyor. Yansıma azaltıcı ekran teknolojisi, farklı ortam koşullarında bile görüntünün berraklığını ve canlılığını koruyor. Tüm bu unsurlar bir arada, sinema kalitesine yakın bir izleme deneyimi, oyun ve spor içeriklerinde ise akıcı ve sürükleyici bir görüntü performansı ortaya koyuyor.

E8SE : ULED MiniLED teknolojisini daha yüksek kontrast, gelişmiş parlaklık ve yapay zekâ destekli görüntü işlemeyle buluşturan seri. Günlük kullanımda premium görüntü kalitesi arayanlar için tasarlanan E8SE, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle ses ve görüntüyü bütünleşik bir deneyime dönüştürüyor.

: ULED MiniLED teknolojisini daha yüksek kontrast, gelişmiş parlaklık ve yapay zekâ destekli görüntü işlemeyle buluşturan seri. Günlük kullanımda premium görüntü kalitesi arayanlar için tasarlanan E8SE, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle ses ve görüntüyü bütünleşik bir deneyime dönüştürüyor. U7SE: Hisense'in ULED MiniLED serisinin öne çıkan modeli U7SE, gelişmiş görüntü işleme kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve üst düzey oyun performansıyla öne çıkıyor. Her sahnede daha derin siyahlar, daha canlı renkler ve daha etkileyici detaylar sunan U7SE, VIDAA akıllı TV platformuyla bütünleşik ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Hi-QLED: Erişilebilir teknoloji, zengin renk deneyimi

Quantum Dot teknolojisinin sağladığı canlı ve zengin renk performansı, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği ve yüksek yenileme hızını bir araya getiren bu seri, güçlü fiyat/performans dengesiyle günlük eğlence deneyimini üst seviyeye taşıyor. VIDAA akıllı TV platformuyla desteklenen Hi-QLED, kullanıcıların içeriklere hızlı ve kolay biçimde ulaşmasını sağlıyor.