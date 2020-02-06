Hızlı ve Öfkeli serisinin dokuzuncu filmi önümüzdeki dönemde vizyona girecek. Henüz Hızlı ve Öfkeli 9 vizyona girmeden Hızlı ve Öfkeli 10 hakkında bilgiler gelmeye başladı. Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli 10’unun iki bölüm halinde yayınlanabileceğini açıkladı.

Hızlı ve Öfkeli 9’un fragmanı geçtiğimiz günlerde Miami’de düzenlenen bir konserle ile duyurulmuştu. Filmin fragmanı, Hızlı ve Öfkeli hayranlarını şaşırtan detaylarla doluydu. Özellikle serinin daha önceki bir filminde öldüğü görülen Han karakterinin fragmanda yeniden görülmesi, serinin hayranlarını şaşırtmıştı.

Önümüzdeki dönemde yayınlanacak Hızlı ve Öfkeli 9’a dair bilgiler gelmeye devam ederken, Hızlı ve Öfkeli 10 hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli 10’nun iki bölüm halinde yayınlanabileceğini söyledi.

Universal Pictures’ın Hızlı ve Öfkeli 10’u çekmek istediği bir süredir biliniyor. Vin Diesel da Universal Pictures’ın bu isteğini görerek Hızlı ve Öfkeli 10 için çalışmaya başladı. Diesel, yakın zamanda bir röportajında, “Hızlı ve Öfkeli 9 çekmeye başlamadan önce Hızlı ve Öfkeli 10’u planlamaya başladım. Universal Pictures, bu küçük efsaneye yaptığı yatırımlardan dolayı bunu hak ediyor. Hızlı ve Öfkeli 10’nun iki bölüm halinde olması bu evrenin nesiller boyu yaşamasını sağlar” dedi.

Vin Diesel’in bu açıklaması, daha önce Hızlı ve Öfkeli 9’u efsaneyi sona erdirecek son üçlemenin ikinci kısmı olarak tanımlamasıyla da tutarlı. 10. film, seriyi sona erdirecek olsa da iki film halinde olduğu için bir üçleme göreceğimiz söylenebilir.

Daha önce de benzer şekilde yayınlanan filmler oldu. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları, Açlık Oyunları: Alaycı Kuş ve Avengers: Infinity War iki bölüm halinde yayınlanan filmlerdendi. Hızlı ve Öfkeli’nin onuncu filmi de bu şekilde yayınlanan filmler kervanına katılacak gibi görünüyor.

Hızlı ve Öfkeli serisi, elde ettiği gişe hasılatı ile dikkat çekiyor. Hızlı ve Öfkeli filmleri küresel olarak toplamda 6 milyar dolar hasılat elde etti. Bu nedenle Vin Diesel ve Universal Pictures’ın filmi ikiye bölmesi gayet anlaşılır bir hamle.

Hızlı ve Öfkeli 10’unun çalışmalarının ne aşamada olduğu ve çekimlerinin ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil. Serinin dokuzuncu filmi olacak Hızlı ve Öfkeli 9 ise 22 Mayıs’ta seyircinin karşısına çıkacak.