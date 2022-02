Hogwarts Legacy Oyununun Çıkış Tarihi Eylül Olabilir

Harry Potter hayranlarının bir yılı aşkın süredir beklediği ve çıkış tarihi sürekli olarak ertelenen Hogwarts Legacy oyunuyla ilgili sektörden bir isim yeni bir iddiada bulundu. Filme eşlikçi olarak gösterilen kitabın yayın tarihinin 6 Eylül olarak açıklanması oyunun Eylül'de çıkması ihtimalini arttırdı.

Harry Potter evreninde geçecek olan Hogwarts Legacy, bir açık dünya RPG oyunu olarak karşımıza çıkacak. İlk olarak PlayStation 5’in lansman etkinliği sırasında açıklanan oyunun çıkış tarihi 2021 olarak açıklanmıştı ancak sonrasında resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla 2022 tarihine ertlenmişti.

Hayranları tarafından duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen oyun serinin yaratıcısı J.K Rowling’in kaleme aldığı yeni bir hikaye olmayacak. Büyük heyecan içerisinde beklenen oyunun çıkış tarihi ise henüz kesinleşmedi ancak sektördeki bazı isimlerden konuyla ilgili yeni açıklamalar gelmeye başladı.

"1 Eylül'de çıkma ihtimali giderek daha olası görülüyor"

Sektörün içindeki isimlerden AccountNGT, çok beklenen oyunla ilgili attığı tweette "1 Eylül'de çıkma ihtimali giderek daha olası görünüyor" dedi. AccountNGT ve daha birçok isme göre oyunun çıkış tarihinin 1 Eylül olması çok yüksek bir ihtimal. 1 Eylül, Hogwarts öğrencilerinin okula döndüğü gün olarak biliniyor ve ‘Hogwarts Günü’ne Dönüş’ olarak adlandırılıyor. Bu açıdan bakacak olursak çıkış tarihi olarak 1 Eylül’ü seçmeleri oldukça anlamlı olur. Tüm bunlar olurken The Rowling Library, oyuna eşlik edecek ‘The and Making of Hogwarts Legacy’ adlı kitabın 6 Eylül’de yayınlanacağını duyurdu. Bu durumda oyunun çıkış tarihinin Eylül olma ihtimalini güçleniyor.

Oyunla ilgili olarak bizi ilk üzen şey baş karakter olarak Harry, Ron ya da Hemione’yi seçip onları yönlendiremeyecek olmamızdı. Bir diğer üzüldüğümüz durum ise açıklandığı günden bu yana çıkışının ertelenmesi oldu. Umuyoruz ki net bir çıkış tarihi açıklaması da yakında gelir ve derin bir nefes alırız.