Honda, Gebze Şekerpınar'da bulunan ve 1997 yılından beri faaliyet gösteren otomobil fabrikasını tamamen kapattı. Son yerli üretim Honda Civic'in üretim bandından indirildiği fabrika, yıl sonuna kadar HABAŞ'a teslim edilecek.

2019 yılında duyuru yapan Honda, 97 yılından beri Gebze'de faaliyet gösteren fabrikasını bu yıl yani 2021'de kapatacaklarını açıklamıştı. İşler planlandığı gibi gitti ve Japon otomobil devi, yerli Honda Civic'in üretildiği fabrikanın kapılarını kapattı.

Yaklaşık 2 bin kişiye iş imkanı sağlayan fabrikada dün itibarıyla son Honda Civic modeli üretim bandından indirildi. Yeni modeli Ekim ayında piyasaya çıkacak Honda Civic Sedan, bundan böyle ithal edilecek.

Fabrika yıl sonunda HABAŞ'a devredilecek

Bildiğiniz üzere Japon otomobil devinin birçok modeli ithal edilse de Civic Sedan modeli çok uzun bir zamandır ülkemizde üretiliyordu. Fabrikanın son gününde çalışanlar, üretim bandından indirilen son Honda Civic ile birlikte şu açıklamalarda bulundu; "2021 Honda Civic'in son aracı. Artık Türkiye'de araç üretimi yok."

24 yıldır aktif olan fabrika, bu yılın sonunda HABAŞ topluluğuna (Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası) devredilecek. Habaş'ın Gebze'de yer alan bu fabrikada hangi tür faaliyet göstereceği ise henüz açıklanmadı.