Honda, yol durumunu sürekli olarak takip edecek ve kendi kendine kararlar verebilecek Seviye 3 otonom sürüş teknolojisi Honda Sensing Elite'i duyurdu. Bu teknolojiye sahip olacak Honda Legend ise dünyanın Seviye 3 otonom sürüş destekli ilk otomobili olacak.

Gelecekte hemen her otomobilin otonom sürüş teknolojilerine sahip olacağını biliyoruz ancak bugün, sınırlı sayıda otomobilde dikkat çekici otonom sürüş sistemleri bulunuyor. Dahası, Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği’nin (SAE) belirlemiş olduğu 5 seviyeli otonom sürüş teknolojisinin henüz 3. seviyesini sunabilen bir otomobil dahi bulunmuyor. Ancak bu durum, yakın zamanda bozulacak.

Alman lüks otomobil markası Audi, yeni A8 modelinde Seviye 3 otonom sürüş teknolojisi sunacağını açıklamış olsa da sonradan bu sözünü geri aldı. Honda ise otonom sürüş teknolojisinde rakiplerinin önüne geçerek dünyanın ilk SAE Seviye 3 otonom sürüş teknolojisine sahip seri üretim otomobilini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Dünyanın ilk Seviye 3 otonom aracının önünde Honda logosu yer alacak

Japonya’da piyasaya süreceği yeni sedan modeli Legend’da Honda Sensing gelişmiş sürücü yardım sisteminin (ADAS) Honda Sensing Elite adlı gelişmiş bir versiyonuna yer verecek olan Honda, böylece ilk kez ticari olarak satışa sunulan bir otomobilde Seviye 3 otonom sürüş teknolojisi kullanmış olacak.

SAE Seviye 3 otonom teknolojinin en önemli farkı, otomobilin bulunduğu ortamın şartlarını okuyabiliyor ve buna göre yeni kararlar verebiliyor olması. Bir başka deyişle Honda Sensing Elite teknolojisine sahip bir Honda Legend, ihtiyaç olması halinde kontrolü sürücüden alarak kendi kararları dahilinde hareket edebilecek.

Günümüzde şerit takip sistemi, hız sabitleme özelliği gibi teknolojiler zaten kullanılıyor. Ancak Honda Sensing Elite, bunu bir adım ileriye taşıyor. Örneğin bir Honda Sensing Elite teknolojisine sahip bir aracın direksiyon koltuğundasınız ve bir hız limiti belirlediniz. Araç, öndeki aracı bu hız limiti dahilinde takip ederken takip ettiği aracın daha yavaş seyretmeye başladığını fark ettiğinde yolu kontrol ediyor, şerit değiştiriyor ve öndeki aracın önüne geçerek onu güvenli bir şekilde solluyor.

Honda Sensing Elite, direksiyonu bırakıp multimedya ekranından film izleyerek yolculuk yapacağımız günlere giden yolda önemli bir adım olsa da Seviye 5 yani tam otonom bir sürüş teknolojisi sunmadığını unutmamak gerekiyor. Bu nedenle şirketin yapmış olduğu resmi açıklamada da Honda Sensing Elite’in yeteneklerinin bir sınırı olduğun altı çiziliyor.

Honda Sensing Elite tanıtım videosu