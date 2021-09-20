Sosyal medyada viral olan bir görüntüde Honda'nın araçları stokladığı ve satış yapmak yerine stokçuluk yaptığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Honda Türkiye'den bir açıklama geldi.

Ülkemizin kanayan yaralarından biri de otomobil piyasası. Bir kısmımız sarı sitede hobi olarak otomobil ilanı bakıyor olsa da sıfır otomobil ihtiyacı olup da yeni otomobil bulamayan çok sayıda insan var. Geçenlerde paylaşılan bir video da özellikle bu kişilerin tepkisini çekmişti.

Bir Honda bayisinin satış yerinde stok yaptığı iddia ediliyordu. Yeni araçlar bir arada park edilmiş olarak gözükürken pek çok kişi bu durumu istifçilik olarak yorumlamış ve olumsuz görüşler paylaşmıştı. Görüntülerin ardından Honda Türkiye açıklama yaptı.

Araçlar filo için ayrılmış

Honda Türkiye A.Ş. yaptığı kamuoyu duyurusunda, "Bazı sosyal medya hesaplarında, bir Honda bayisinin araç parkı görüntüleri ile bayinin satış yerine stok yaptığı yönünde haksız yorumlar bulunmaktadır. Bazı haber kaynaklarının da bu sosyal medya paylaşımını esas alarak haber yapma eğiliminde olduğunu gördüğümüzden resmi bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Otomotiv sektörünün sipariş, satış, filo, takas, ikinci el ve teslimat gibi tüm süreçlerine tam hâkim olmadan yapılan bu mesnetsiz paylaşımları, haberleri ve yorumları üzüntüyle karşılıyoruz.

Söz konusu görüntüler, bayimizin kurumsal firmalara filo kiralama faaliyetlerini yürütmek adına bağlantısı yapılmış ve ayrılmış araçlarını toplu halde bulundurduğu alandan izinsiz olarak alınmıştır. Bu görüntüleri çekerek yayan ve böylece gerek bayimizin ticari itibarına ve gerekse de markamıza zarar verenler için tüm hukuki yollara başvurma haklarımızın saklı olduğunun bilinmesini isteriz." dedi.

Filo araçlar tartışması devam ediyor

Bazı kişiler filolarda yer alan araçların ülkemize de filo için getirildiğini, filo araçların da istense bile satışa sürülemediği belirtildi. Yine de gelen tepkilere baktığımızda Honda'nın pek de ikna edici olmadaığını görüyoruz.

Gelen eleştirilerin ise özellikle Civic modellerine odaklandığı görülüyor. Bu modelin filolarda pek yer almadığı eleştirilerin odak noktasını oluşturuyor.