Güney Doğu Asya'nın en büyük ekonomilerinden Hong Kong'da bir park yeri, tam 1 milyon euroya satıldı. Özel bir manzaraya sahip olan park yerinin metrekare başına fiyatı 80 bin euroyu buldu.

Dünyanın giderek daha 'pahalı' bir yer halini almaya başladığı hepimizin malumu. Ancak nüfus yoğunluğunun anormal şekilde yüksek olduğu, kendi halinde duran neredeyse tek bir metrekarelik alanın dahi olmadığı şehirlerde yaşamanın daha da pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Bir şehir devleti olan Hong Kong, buna en güzel örneklerden biri olabilir.

The Daily Mail tarafından yayımlanan bir habere göre Güney Doğu Asya ülkesi Hong Kong'da bir 12.5 metre karelik bir park yeri, tam 1 milyon euro karşılığında ismi açıklanmayan bir alıcıya satıldı. Bu da söz konusu alıcının park yerinin her bir metrekaresi için yaklaşık 80 bin euro ödediği anlamına geliyor.

Hong Kong'daki ünlü Victoria Limanı'nda yalnızca park yerleri değil evler de astronomik fiyatlara sahip

Söz konusu park yeri, bir zamanlar 'Asya'nın en pahalı noktası' olarak ifade edilen hemen yukarıda fotoğrafını görmüş olduğunuz Hong Kong'daki Victoria Limanı'na bakıyor. Söz konusu park yeri için ödenen ücret akla hayale sığmayacak kadar yüksek olsa da söz konusu bölgedeki ev fiyatlarıyla kıyaslandığında önemli bir meblağ olduğu ifade ediliyor.

Yine de Centaline Emlak Ajansı'ndan William Lau, söz konusu park yerinin Hong Kong'un ve dünyanın en pahalı otopark yeri olduğunu ifade etti. Lau, söz konusu park yerini alanlar için güvenli ve şahsi bir park yeri bulmanın paradan daha önemli olduğunu ifade ederken; söz konusu otoparkın yatırım amacıyla değil, şahsi kullanım için alındığını söyledi.