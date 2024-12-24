HONOR, yeni akıllı telefonu "Magic 7 RSR Porsche Design"ı duyurdu. Üst düzey özelliklerle donatılan telefon, fiyatıyla da çok konuşulacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi HONOR, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "Magic 7 RSR Porsche Design"ı duyurdu. Yeni model, Magic 7'nin biraz daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıktı. Peki bu akıllı telefon, tüketicilere neler vadediyor?

HONOR'un yeni akıllı telefonu, 6.8 inç boyutlu bir ekranla donatıldı. FHD+ çözünürlük ve 5.000 nit tepe parlaklık değerine sahip olan bu kavisli ekran, 120 Hz tazeleme oranı ve HDR10+ desteği sunuyor. 50 MP selfie kamera ile 3D derinlik odaklı kamera da Magic 7 RSR Porsche Design'ın özellikleri arasında.

Karşınızda HONOR Magic 7 RSR Porsche Design

Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alan telefon, 24 GB'ye kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB'ye kadar da UFS 4.0 depolama alanı ile destekleniyor. 100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olan 5.850 mAh bataryası bulunan HONOR Magic 7 RSR Porsche Design, Android 15 tabanlı Magic UI 9.0 arayüzü ile çalışıyor.

HONOR Magic 7 RSR Porsche Design'da altıgen şeklinde bir kamera bölmesi bulunuyor. Burada üçlü kamera kurulumu görüyoruz. 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 200 MP periskop telefoto kamerası bulunan telefon, 100x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. En iyi odak doğruluğu için LiDAR sensörüne de ev sahipliği yapan kamera kurulumu, yapay zekâ ile de destekleniyor.

HONOR Magic 7 RSR Porsche Design teknik özellikleri

Ekran 6.8 inç, FHD+, 120 Hz, 5.000 nit, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 16-24 GB (LPDDR5X) Depolama 512-1024 GB (UFS 4.0) Ön Kamera 50 MP + 3D sensör Arka Kamera 50 MP + 50 MP + 200 MP Batarya 5.850 mAh (100W) İşletim Sistemi Magic UI 9.0 (Android 15)

HONOR Magic 7 RSR Porsche Design fiyatı: