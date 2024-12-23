TECNO, İstanbul Boğazı'nda PHANTOM V Fold2'yi yeni reklam filmi ile birlikte tanıttı. Katlanabilir telefonun sunduğu yenilikler ve tasarım detaylarına yer verildi.

TECNO, yeni katlanabilir akıllı telefonu PHANTOM V Fold2'yi İstanbul Boğazı'nda çekilen etkileyici bir reklam filmiyle tanıttı. Yeni yayımlanan bu reklam filminde PHANTOM V Fold2'nin sunduğu tüm özellikler İstanbul'un ikonik yapıları eşliğinde sergilendi.

TECNO'nun yeni katlanabilir telefonu PHANTOM V Fold2, uzun pil ömrü ve gelişmiş yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor. Rekalm filminde TECNO PHANTOM V Fold2'nin stylus akıllı kalemi, 7.85 inçlik geniş ekranı ve 5750 mAh bataryasıyla uzun pil ömrü sunduğu belirtildi.

TECNO'nun PHANTOM V Fold2 ile Kız Kulesi’nden Boğaz Köprüsü’ne

İstanbul Boğazı'nda çekilen reklam filminde, Kız Kulesi'nden Boğaz Köprüsü'ne kadar birçok tarihi yapının arasında PHANTOM V Fold2'nin günlük hayatı nasıl kolaylaştırdığı anlatıldı. Telefonun kullanıcıların iş ve kişisel hayatlarında daha verimli olmalarını sağlayabilmek adına tasarlandığı vurgulandı.

TECNO, PHANTOM V Fold2 ile katlanabilir telefon teknolojisini sadece bir yenilik olarak tanıtmakla kalmayıp aynı zamanda kullanıcıların günlük yaşamlarını daha konforlu hale getiren bir araç olarak sunduğunu belirtildi. TECNO Türkiye Pazarlama Direktörü Sandra Sun, bu telefonun iş dünyasında sağladığı verimliliğin ötesinde, tüm yaşam alanlarında kullanıcıların deneyimlerini geliştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Reklam filmi: