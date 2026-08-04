Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Yılın En Çok Beklenen Telefonlarından HONOR Robot Phone’un Tüm Özellikleri Sızdırıldı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

En yenilikçi telefonlardan biri olacak HONOR Robot Phone’un özellikleri, tanıtıma 1 hafta kala sızdırıldı.

Yılın En Çok Beklenen Telefonlarından HONOR Robot Phone’un Tüm Özellikleri Sızdırıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Honor’ın teknoloji dünyasında heyecan yaratan yenilikçi modeli Robot Phone, 12 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek bir lansman ile resmen tanıtılacak. Tanıtıma 1 hafta civarı süre kalsa da bugün önemli bir gelişme yaşandı. Telefonun neredeyse tüm özellikleri sızdırıldı.

En güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan cihazla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda teknik özellikler yer alıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Yılın En Çok Beklenen Telefonlarından HONOR Robot Phone’un Tüm Özellikleri Sızdırıldı
Ekran Resmi 2026-08-04 10.56.11

HONOR Robot Phone neler sunacak?

Ekran Resmi 2026-08-04 10.56.11

Gelen bilgilere göre cihaz, 6,3 inç büyüklüğünde düz bir LTPO OLED ekran paneliyle birlikte gelecek. Ekran tarafındaki en dikkat çekici özellik ise tam 6.800 nitlik tepe parlaklık değeri ve yansıma önleyici özel kaplama olacak. Bu yüksek parlaklık, gün ışığında veya yüksek ışıklı ortamlarda akıllı telefon ekranlarının okunabilirliğini artıracak.

Cihazın donanım tarafında gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacağı belirtiliyor. Bu yüksek performanslı işlemci mimarisine ek olarak Honor, cihazın içerisine kendi ürettiği üç farklı yardımcı çip yerleştirecek. Bunlar C1, E2 ve H1 olarak açıklandı. C1 çipi radyo frekansı yükseltme işlevini üstlenirken, E2 çipi enerji yönetiminden sorumlu olacak. H1 çipi ise görüntü işleme süreçlerini yönetecek.

Robot Phone’un pil tarafında ise 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 7.060 mAh kapasiteli devasa bir batarya bulunacağı bildiriliyor. Bellek ve depolama seçenekleri tarafında ise kullanıcılara 12 GB RAM / 512 GB depolama ile 16 GB RAM / 1 TB varyantları sunulacak.

Görsel yetenekleriyle öne çıkması beklenen Honor Robot Phone, arka tarafında oldukça iddialı bir kamera kurulumu barındıracak. Sızıntıya göre ana kamera, 1/1.28 inç boyutunda bir sensöre sahip 200 MP f/1.6 gimbal destekli bir lens olacak. Fiziksel hareket kabiliyeti sağlayan gimbal mekanizmaları, video çekimlerinde ve düşük ışık fotoğraflarında el titremelerinden kaynaklanan bulanıklıkları minimuma indirmede büyük avantaj sağlıyor. Ana kameraya eşlik eden ikinci sensör ise 2,7x optik zoom yeteneğine sahip 200 MP f/2.6 periskop telefoto kamera olacak.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

15-25 Bin TL Arasında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

15-25 Bin TL Arasında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

iOS 26.6 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.6 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

25-35 Bin TL Arasına Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

25-35 Bin TL Arasına Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

Samsung, 2027’de Tam 8 Amiral Gemisi Telefon Tanıtacak: İşte O Modeller

Samsung, 2027’de Tam 8 Amiral Gemisi Telefon Tanıtacak: İşte O Modeller

Galaxy S26 FE'nin Kamera Özellikleri Sızdırıldı: Galaxy S25 FE'ye Kıyasla Yenilikler Neler?

Galaxy S26 FE'nin Kamera Özellikleri Sızdırıldı: Galaxy S25 FE'ye Kıyasla Yenilikler Neler?

10 Xiaomi Cihazın Güncelleme Desteği Kesildi: İşte O Modeller

10 Xiaomi Cihazın Güncelleme Desteği Kesildi: İşte O Modeller

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Samsung Galaxy S26 FE'nin Şarj Hızı Ortaya Çıktı: S26'dan Daha İyi Olacak!

Samsung Galaxy S26 FE'nin Şarj Hızı Ortaya Çıktı: S26'dan Daha İyi Olacak!

Akıllı Telefon Honor

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Dizel, Mazot, Motorin: Aynı Yakıtın Neden 3 Farklı İsmi Var? İşte Sebebi

Dizel, Mazot, Motorin: Aynı Yakıtın Neden 3 Farklı İsmi Var? İşte Sebebi

250 Bin TL Civarında Alınabilecek En Sorunsuz Arabalar

250 Bin TL Civarında Alınabilecek En Sorunsuz Arabalar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Yenilenen Honda Accord Tanıtıldı! İşte Tasarımı ve Özellikleri

Yenilenen Honda Accord Tanıtıldı! İşte Tasarımı ve Özellikleri

ÖTV Muafiyetli Renault Duster vs Renault Boreal vs Toyota C-HR Karşılaştırma: Hangisini Almak Daha Mantıklı?

ÖTV Muafiyetli Renault Duster vs Renault Boreal vs Toyota C-HR Karşılaştırma: Hangisini Almak Daha Mantıklı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com