Yılın En Çok Beklenen Telefonlarından HONOR Robot Phone’un Tüm Özellikleri Sızdırıldı

En yenilikçi telefonlardan biri olacak HONOR Robot Phone’un özellikleri, tanıtıma 1 hafta kala sızdırıldı.

Honor’ın teknoloji dünyasında heyecan yaratan yenilikçi modeli Robot Phone, 12 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek bir lansman ile resmen tanıtılacak. Tanıtıma 1 hafta civarı süre kalsa da bugün önemli bir gelişme yaşandı. Telefonun neredeyse tüm özellikleri sızdırıldı.

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En güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan cihazla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda teknik özellikler yer alıyor.

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HONOR Robot Phone neler sunacak?

Gelen bilgilere göre cihaz, 6,3 inç büyüklüğünde düz bir LTPO OLED ekran paneliyle birlikte gelecek. Ekran tarafındaki en dikkat çekici özellik ise tam 6.800 nitlik tepe parlaklık değeri ve yansıma önleyici özel kaplama olacak. Bu yüksek parlaklık, gün ışığında veya yüksek ışıklı ortamlarda akıllı telefon ekranlarının okunabilirliğini artıracak.

Cihazın donanım tarafında gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacağı belirtiliyor. Bu yüksek performanslı işlemci mimarisine ek olarak Honor, cihazın içerisine kendi ürettiği üç farklı yardımcı çip yerleştirecek. Bunlar C1, E2 ve H1 olarak açıklandı. C1 çipi radyo frekansı yükseltme işlevini üstlenirken, E2 çipi enerji yönetiminden sorumlu olacak. H1 çipi ise görüntü işleme süreçlerini yönetecek.

Robot Phone’un pil tarafında ise 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 7.060 mAh kapasiteli devasa bir batarya bulunacağı bildiriliyor. Bellek ve depolama seçenekleri tarafında ise kullanıcılara 12 GB RAM / 512 GB depolama ile 16 GB RAM / 1 TB varyantları sunulacak.

Görsel yetenekleriyle öne çıkması beklenen Honor Robot Phone, arka tarafında oldukça iddialı bir kamera kurulumu barındıracak. Sızıntıya göre ana kamera, 1/1.28 inç boyutunda bir sensöre sahip 200 MP f/1.6 gimbal destekli bir lens olacak. Fiziksel hareket kabiliyeti sağlayan gimbal mekanizmaları, video çekimlerinde ve düşük ışık fotoğraflarında el titremelerinden kaynaklanan bulanıklıkları minimuma indirmede büyük avantaj sağlıyor. Ana kameraya eşlik eden ikinci sensör ise 2,7x optik zoom yeteneğine sahip 200 MP f/2.6 periskop telefoto kamera olacak.