Honor V30 İçin Yeni Bir Tanıtım Videosu Yayınlandı

Honor'un yaklaşmakta olan amiral gemisi V30 için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Yayınlanan video, Honor V30'un çift ön kameralı ve delikli ekranını açıkça gözler önüne seriyor. Videoda gösterilen telefonun neredeyse çerçevesiz oluşu da dikkatlerden kaçmıyor.

Huawei'nin daha çok gençlere yönelik akıllı telefon modellerini üreten Honor, 2019 yılında pek çok akıllı telefon modeliyle karşımıza çıktı. Çok kısa bir süre sonra yeni bir telefon daha tanıtacak olan Honor bu telefonuyla ilgili yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Şirketin yeni amiral gemisi olacak olan bu telefon "V30" olarak isimlendiriliyor ve tüketicilere hem ciddi bir güç hem de yüksek bir hızlı şarj desteği sunması bekleniyor.

Honor V30'la ilgili en azından donanımsal anlamda kesin bilgiler bulunmuyor. Ancak telefonla ilgili yapılan tanıtımlar, Honor'un yeni amiral gemisinin şık bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor. Dilerseniz hemen, Honor V30'un nasıl görüneceğine daha yakından bakalım.

Honor tarafından yayınlanan yeni tanıtım videosuna göre V30, neredeyse çerçevesiz bir yapıya sahip olacak ve bu telefonun ekranında iki adet ön kamera bulunacak. Bu kamera, çentik yerine ekran içindeki bir deliğe yerleştirilecek.

Honor V30'la ilgili yayınlanan yeni tanıtım videosu, telefonun 5G bağlantı desteğinin olacağını da açıkça gösteriyor. Ancak bu telefonun 5G desteğine sahip olan ayrı bir varyantının mı olacağı yoksa üretilecek tek modelin 5G destekli mi olacağı şu an için bilinmiyor. Aslına bakacak olursak tanıtım videosundaki 5G detayı, Honor V30'un Kirin 990 işlemcisinden güç bulacağını da gösteriyor.

İşte Honor V30 için yayınlanan tanıtım videosu

Not: Az sonra izleyeceğiniz video, Honor V30'un bugüne dek paylaştığı tanıtım videolarının derlemesidir. Honor'un son tanıtım videosuna erişmek için videonun zamanını "1:06" olarak ayarlayabilirsiniz.

Honor V30, 26 Kasım'da Çin'de düzenlenecek olan bir etkinlikle tanıtılacak ve bizler de bu telefonun tüm özellikleriyle tanışmış olacağız. Bakalım gerçekten de iddia edildiği gibi Honor V30, Kirin 990'la ve 40 watt hızlı şarj desteğiyle mi gelecek?