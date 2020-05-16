Dört gün sonra çıkacak olan Honor X10’un görselleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görsellere göre Huawei’nin alt markası Honor’un bu yeni modelinin kullanıcılara sunacağı üç farklı renk seçeneği olacak.

Çinli teknoloji devi Huawei’nin alt markası Honor’un, X10 serisini tanıtmasına halen dört gün bulunuyor. Ancak cihazın tasarımı, Çin’in Weibo platformunda ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülere göre telefonun üç farklı renk seçeneği bulunuyor: mavi, turuncu ve siyah.

Aşağıda yer alan fotoğraftan da görebileceğiniz üzere Honor X10’un arka tarafında oldukça tanıdık görünen dikdörtgen şeklindeki bir kamera modülüne sahip. Arka taraftaki bu kamera modülünün bir benzeri Honor 30 serisinde de kullanılmıştı.

Honor X10 teknik özellikleri

TENAA listelemesinde yer alan bilgilere göre cihazın arkasındaki üç kamera şöyle; 40 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü. Ayrıca Honor, ana kameranın RYYB sensörü olacağını açıkladı ki bu, oldukça etkileyici gece çekimleri olacağı anlamına geliyor.

Honor X10’un ön tarafına dair herhangi bir görsel ortaya çıkmasa da Playfuldroid’de yer alan habere göre telefonun ön tarafında çentik bulunmayacak. Yani bu, telefonda yer alan 16 MP değerindeki selfie kamerasının kızaklı olacağı anlamına geliyor. Telefonda 90 Hz yenileme hızına sahip, FHD+ çözünürlüklü, 6,63 inçlik LCD bir ekran yer alıyor.

Telefon, gücünü son çıkan orta segment modeller olan Honor 30S ve Huawei Nova P40 Lite 5G’de de kullanılan sekiz çekirdekli Kirin 820 SoC’den alacak. 4.200 mAh değerinde bataryaya sahip olacak olan cihazın 22,5 W hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Cihazın 6 GB RAM + 64 GB depolamaya sahip sürümünün 1.799 yuan (1.748 TL), 6 GB RAM + 128 GB depolamaya sahip sürümünün ise 1999 yuan (1942 TL) olacağı iddia ediliyor.