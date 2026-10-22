Dünyanın En Büyük Bataryalı Telefonları HONOR Win RT 2 ve Win Turbo 2 Tanıtıldı!

Ana akım telefonlar arasında rekor kıran 12.070 mAh’lik bataryaya sahip HONOR Win RT 2 ve Win Turbo 2 tanıtıldı.

Batarya konusunda dünyanın en önde gelen firmalarından biri olan HONOR, şimdi de sektörde rekor kıran bir başarıya imza attı. Firma Win serisinin yeni üyeleri olan Win RT 2 ve Win Turbo 2 modellerini resmi olarak duyurdu.

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Her iki telefonun da en dikkat çekici yanı, ana akım bir marka tarafından bir akıllı telefonda sunulan en büyük batarya kapasitesi olan 12.070 mAh Qinghai Lake pille birlikte gelmeleri oldu. Yani piyasadaki en büyük bataryaya sahipler.

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Win RT 2 ve Win Turbo 2 neler sunuyor?

Üst segmentte konumlandırılan Honor Win RT 2, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor ve bu gücü LPDDR5X RAM ile UFS 4.1 depolama teknolojileriyle destekliyor. Telefon, görsel performans tarafında Honor'un kendi geliştirdiği WIN Display çipi, çift Demura kalibrasyonu ve göz sağlığını korumaya yardımcı 5920Hz PWM karartma özelliğine sahip 2K çözünürlüklü, 185Hz yenileme hızlı bir ekranla donatılmış. Telefonda OIS destekli 200 megapiksel (1/1.55 inç) ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 50 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Ailenin daha uygun fiyatlı üyesi olan Honor Win Turbo 2, gücünü Snapdragon 8s Gen 4 yonga setinden alıyor. Bu modelde aktif soğutma fanı yer almasa da abisiyle aynı 12.070 mAh bataryayı ve 2K 185Hz ekranı korumayı başarıyor. Cihazda yer alan 6,89 inçlik düz LTPS OLED panel; WIN Display ve WIN Touch çiplerine, 10.000 nit tepe parlaklığa ve yine MP PWM karartma değerine sahip. Kamera tarafında 4K video kaydını destekleyen 50 megapiksel Sony ana kamera, 12 MP ultra geniş açı lens ve 50 MP selfie kamerası görüyoruz.

Android 17 tabanlı MagicOS 11 ile kutudan çıkan telefonlardan RT 2 modeli 627 dolardan başlayan fiyatlarla sunulacak. Turbo 2 ise 478 dolardan başlıyor.