Honor X10'un Kamera Performansını Gösteren Fotoğraflar

Honor X10 serisi, orta seviyede güçlü donanım özellikleri sunacak. Honor, X10 ile çekilen fotoğraf örneklerini paylaşarak telefonun kamera tarafında da ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin alt markası olan Honor, piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleri ile orta seviyede uygun fiyatlı alternatifler sunuyor. Honor, son olarak X10 ve X10 Pro olarak isimlendirdiği yeni telefonlarını ön siparişle satışa çıkardı ve telefonun özellikleri hakkında lansman öncesi bilgiler sunmaya başladı.

Honor, dün yeni X10'un ekranının 90 Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük ve 180 Hz dokunmatik hassasiyeti ile geleceğini doğrulamıştı. Şirket şimdi de Honor X10 ile çekilen birkaç fotoğraf örneğini paylaşarak 5G destekli yeni telefonunun düşük ışıktaki kamera yeteneklerini ortaya koydu.

Honor X10'un gece moduyla çekilen fotoğraflar

Honor, Everest Dağı'nı tam karşıdan gören bir konumdan yaptığı çekimlerle ilgili koşulları da detaylandırdı. Fotoğrafın çekildiği yerde sıcaklık -20 santigrat dereceydi ve konum deniz seviyesinin 5.200 metre üzerindeydi. Görüntüler, gece karanlığında saat 1:52'de çekildi, ancak Honor X10'un gece modu ortamı gün gibi aydınlatmayı başarıyor.

Everest'in zorlu koşulları göz önüne alındığında, yakalanan detaylar özellikle sol taraftaki fotoğrafın karlı kısımlarında net bir şekilde görünüyor. Uzaktaki dağın zirvesi de net bir şekilde aydınlanarak eşsiz bir manzara ortaya koyuyor. Ay ışığının sudaki yansımaları da dikkat çekici.

Weibo'da paylaşılan fotoğrafların yüklenirken sıkıştırıldığı da düşünüldüğünde, Honor X10'un 40 MP Sony IMX600Y sensörünün sahneyi yakalama konusunda iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Honor X10'in ana sensörü RYYB filtresine sahip ve bu nedenle kamera ışığa daha duyarlı. Telefonun kamera kurulumu, Huawei P30 Pro ile aynı birincil kameraya dayanıyor. Huawei'ye göre bu filtre sayesinde kamera sensörü ışığı %40 daha iyi algılıyor.

Honor X10 serisi telefonlar Kirin 820 işlemciyle güçlendirildi ve 5G desteği ile gelecekler. X10 modelinde 40 MP ana kameranın yanı sıra 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro kamera yer alıyor. Ayrıca bildirilen diğer özellikler arasında 6.63 inç FHD+ LCD ekran, 22.5W hızlı şarj destekli 4300 mAh batarya, 6GB + 64GB bellek ve yana monte edilmiş parmak izi sensörü de yer alıyor. Honor X10 serisi telefonların 20 Mayıs'ta tanıtılması bekleniyor. Cihazların kamera performansı, orta seviyede iddialı birer seçenek olacaklarını gösteriyor.