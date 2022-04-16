Horizon Forbidden West'in Devam Oyunu Gelebilir

Şubat ayında çıkan Horizon Forbidden West'in kreatif direktörü Mathijs de Jonge, verdiği bir röportajda oyunun ucu açık biten sonunun bir sonraki oyunlara zemin hazırlamak için böyle yapıldığını belirtti. Jonge'nin bu açıklamaları da sevilen serinin üçüncü oyunun geleceğini bir nevi doğrulamış oldu.

Hollanda merkezli oyun şirketi Guerilla Games tarafından geliştirilen Horizon Forbidden West, bu yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alıyordu. 18 Şubat 2022’de piyasaya sürülen ve Horizon Zero Dawn’ın devamı niteliğini taşıyan oyun çıkışı ile birlikte oyunculardan beğeni toplamıştı.

Bunun yanı sıra PlayStation’a özel olan bu oyun çıkmadan birkaç gün önce de sosyal medyada garip bir tartışma yaşanmıştı. Bizim de sizlere aktardığımız üzere bir oyuncu, serideki kadın ana karakter Aloy’un yüzünde neden tüy olduğunu, bunun olmaması gerektiğini ifade etti. Tahmin edebileceğiniz üzere bu yorum ciddi şekilde tepki gördü. Böyle bir ilginç bir olay yaşanmasının yanı sıra oyunu beğenenlerin ve yeni bir oyunun gelip gelmeyeceği hakkında merak içinde olanların sayısının bir hayli yüksek olduğunu belirtmek gerek. İşte şimdi bu konuda bir gelişme yaşandı.

Üçüncü oyun geliyor

Gelen haberler Guerilla Games’in şimdiden Horizon Forbidden West’in devamı için çalışıyor olabileceğini gösterdi. Oyunun kreatif direktörü Mathijs de Jonge, VG247’ye verdiği bir demeçte Horizon Forbidden West’in ucu açık biten sonuna dikkat çekti ve bunun serinin gelecek oyunları için yapıldığını ifade etti.

Tahmin edebileceğiniz gibi Jonge’nin açıklamalarında bir sonraki oyun ile ilgili bir başka detay verilmedi. Ancak bu açıklama, milyonlarca satışa ulaşmayı başaran serinin yeni oyununu önümüzdeki yıllarda bizimle buluşacağını doğrulayarak hayranları heyecanlandırdı. Buna ek olarak Jonge oyunun ana temasının ‘gizem’ olduğuna vurgu yaparak “Yeni hikâyeler geliştirmek ve hâlihazırda kurduğumuz şeylerden yeni gizemler oluşturmak için elimizde yararlanabileceğimiz birçok hikâye var. Bu, ekibimize üzerinde çalışabilecek birçok şey sunuyor” ifadelerini sözlerine ekledi.

Bahsettiğimiz gibi Horizon, 20 milyonun üzerinde kopya sattığı için oldukça başarılı olarak nitelendirilen ve oyuncular tarafından sevilen bir oyun. Bu sebeple de Guerilla Games’in seriyi devam ettirme niyetinin pek şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca yeni oyunun ne zaman çıkabileceği ile ilgili de hiçbir detay olmadığını belirtmek gerek. Horizon Forbidden West, Horizon Forbidden Dawn’dan ertelemeler sebebiyle 5 yıl sonra çıkış yapmıştı.