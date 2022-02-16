Horizon Forbidden West, Cinsiyetçileri Şimdiden Çıldırttı

Geçtiğimiz gün sosyal medya, garip bir tartışmanın fitillenmesine şahitlik etti. Bir oyuncu, Horizon serisindeki kadın ana karakter Aloy'un yüzünde neden tüy olduğunu, kadınların yüzünde tüy olmaması gerektiğini savunan bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım tahmin edebileceğiniz üzere ciddi şekilde tepkiyle karşılandı.

Yalnızca iki gün sonra çıkış yapacak PlayStation özel oyunu Horizon Forbidden West, dünya çapında pek çok oyuncu tarafından merakla bekleniyor. Horizon Zero Dawn ile büyük yankı uyandıran ve benzersiz dünyasıyla farklı bir deneyim sunan seri, Forbidden West’te daha büyük bir dünyaya ve yeni hikâyelere ev sahipliği yapacak.

Öte yandan bugün, sosyal medyada Horizon Forbidden West ile ilgili bazı tepki toplayan paylaşımlar yapıldı. Twitter’da bazı oyuncular, oyunun kapağında yer alan ana karakterimiz Aloy’un yüzündeki tüylere takıldı, evet. İnsanlığı teknolojiden faydalanmadığı ve köklerine döndüğü bir gelecekte geçen oyunda bu kişilerin takıldığı nokta, Aloy’un almadığı yüz tüyleriydi.

Kadının yüzünde tüy mü olurmuş(!)

Bir İspanyol tarafından yapılan paylaşımla başlayan tartışma, daha sonra oyun dünyasının ünlü isimlerinden Jesse Cox’un da paylaşımıyla büyük bir kitleye ulaştı. Sosyal medyada Aloy’un ‘yüzündeki tüyler’ tartışmasının kaynağı şu şekildeydi:

Bana Aloy'un neden sakalı olduğunu açıklayabilir misin?

Twitter'da 3400'ü aşkın kullanıcı tarafından beğenilen bu paylaşıma gelen tepkilerse elbette oldukça sertti:

Kadınlarla iletişim kurmak Game Pass'e dahil değil.

Horizon dünyasında lazer epilasyonun olmaması ne kötü..

Bana hayatında hiç bir kadına yaklaşmamışsın gibi geliyor.

Bana hiçbir kadına yaklaşmadım demeden hiçbir kadına yaklaşmadığınızı söyleyin. Bu arkadaş önden buyursun:

Kıyamet sonrası oyunda ya da başka yerde hiçbir kadının koltuk altı kılı ya da bacak kılına sahip olmaması beni hala şaşırtıyor. Bana güvenin, şu güzellik standartları dünya sona erdiğinde yok olacak ilk şey olacak.

Bunu bilmeyen bu erkekler için üzgünüm ancak evet, biz bile sakala sahibiz, erkeklerden daha az ama hepimizde var! Koltuk altı, bacak kılı... Bu küçük ayrıntıyı fark ettiğimde, hepimizin sahip olduğu bu küçük ayrıntılarla bizim gibi bir kadını göstermelerini gerçekten takdir etmiştim.

Hoppa... memeliler? Kıl? Ne bu deli saçması(!)

İnanılmaz! Sonra da bana kadınların tuvalete gittiğini söylersin(!)