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Yılın En Çok Beklenen Oyunlarından Horizon Forbidden West, Cinsiyetçileri Şimdiden Çıldırttı

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Geçtiğimiz gün sosyal medya, garip bir tartışmanın fitillenmesine şahitlik etti. Bir oyuncu, Horizon serisindeki kadın ana karakter Aloy'un yüzünde neden tüy olduğunu, kadınların yüzünde tüy olmaması gerektiğini savunan bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım tahmin edebileceğiniz üzere ciddi şekilde tepkiyle karşılandı.

Yalnızca iki gün sonra çıkış yapacak PlayStation özel oyunu Horizon Forbidden West, dünya çapında pek çok oyuncu tarafından merakla bekleniyor. Horizon Zero Dawn ile büyük yankı uyandıran ve benzersiz dünyasıyla farklı bir deneyim sunan seri, Forbidden West’te daha büyük bir dünyaya ve yeni hikâyelere ev sahipliği yapacak.

Öte yandan bugün, sosyal medyada Horizon Forbidden West ile ilgili bazı tepki toplayan paylaşımlar yapıldı. Twitter’da bazı oyuncular, oyunun kapağında yer alan ana karakterimiz Aloy’un yüzündeki tüylere takıldı, evet. İnsanlığı teknolojiden faydalanmadığı ve köklerine döndüğü bir gelecekte geçen oyunda bu kişilerin takıldığı nokta, Aloy’un almadığı yüz tüyleriydi.

Kadının yüzünde tüy mü olurmuş(!)

horizon forbidden west

Bir İspanyol tarafından yapılan paylaşımla başlayan tartışma, daha sonra oyun dünyasının ünlü isimlerinden Jesse Cox’un da paylaşımıyla büyük bir kitleye ulaştı. Sosyal medyada Aloy’un ‘yüzündeki tüyler’ tartışmasının kaynağı şu şekildeydi:

horizon forbidden west

Bana Aloy'un neden sakalı olduğunu açıklayabilir misin?

Twitter'da 3400'ü aşkın kullanıcı tarafından beğenilen bu paylaşıma gelen tepkilerse elbette oldukça sertti:

horizon forbidden west

Kadınlarla iletişim kurmak Game Pass'e dahil değil.

horizon forbidden west

Horizon dünyasında lazer epilasyonun olmaması ne kötü..

horizon forbidden west

Bana hayatında hiç bir kadına yaklaşmamışsın gibi geliyor.

horizon forbidden west

Bana hiçbir kadına yaklaşmadım demeden hiçbir kadına yaklaşmadığınızı söyleyin. Bu arkadaş önden buyursun:

horizon forbidden west

Kıyamet sonrası oyunda ya da başka yerde hiçbir kadının koltuk altı kılı ya da bacak kılına sahip olmaması beni hala şaşırtıyor. Bana güvenin, şu güzellik standartları dünya sona erdiğinde yok olacak ilk şey olacak.

horizon forbidden west

Bunu bilmeyen bu erkekler için üzgünüm ancak evet, biz bile sakala sahibiz, erkeklerden daha az ama hepimizde var! Koltuk altı, bacak kılı... Bu küçük ayrıntıyı fark ettiğimde, hepimizin sahip olduğu bu küçük ayrıntılarla bizim gibi bir kadını göstermelerini gerçekten takdir etmiştim.

horizon forbidden west

Hoppa... memeliler? Kıl? Ne bu deli saçması(!)

horizon forbidden west

İnanılmaz! Sonra da bana kadınların tuvalete gittiğini söylersin(!)
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