Horizon: Zero Dawn, Steam Çok Satanlar Listesine Girdi

3 yıl önce PlayStation 4 konsolu için çıkış yapan ve oldukça olumlu eleştirilerle karşılanan Horizon: Zero Dawn, PC oyuncuları için de ön siparişe açıldı. Oyun, ön siparişe açıldıktan saatler sonra çok satanlar arasına girmeyi başardı.

PlayStation’a özel olarak çıkan oyunların PC oyuncularıyla da buluşmaya başladığını sizlere daha önce aktarmıştık. Detroit: Become Human ve Heavy Rain gibi PlayStation oyunları en sonunda PC oyuncularıyla da buluşmuştu.

Yaklaşık 3 sene önce çıkan ve Guerilla Games tarafından geliştirilen Horizon: Zero Dawn da benzer bir yolu izledi. Fantastik elemenler ile robot dinozorları birleştiren ve hem oyuncular hem de eleştirmenler tarafından oldukça iyi puanlar alan oyun, en sonunda PC oyuncularıyla da buluşuyor.

Horizon: Zero Dawn, çok satanlar arasına girmeyi başardı

Dün akşam saatlerinde sizlere Horizon: Zero Dawn’un PC’deki çıkış tarihini ve fiyatını aktarmıştık. 77 TL gibi bir fiyatla ön siparişe açılan oyun, Steam’de bir anda çok satanlar arasına girmeyi başardı.

Oldukça uygun bir fiyatla çıkan oyunun, özellikle birçok büyük oyunun da çıkması sebebiyle bu listede uzun süre durması pek mümkün gözükmese de aradan geçen 3 yıla rağmen PC oyuncuları tarafından merakla beklendiği görülmüş oldu.

PC için hem Steam hem de Epic Games Store’da yayınlanan Horizon: Zero Dawn Complete Edition 7 Ağustos tarihinde oyuncularla buluşacak. 77 TL gibi oldukça uygun bir fiyattan çıkacak olan oyunda The Frozen Wild genişleme paketi de yer alacak.

Horizon: Zero Dawn sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i5-2500K 3,3 GHZ ya da AMD FX 6300 3,5 GHz

: Intel Core i5-2500K 3,3 GHZ ya da AMD FX 6300 3,5 GHz RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4 GB)

: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4 GB) DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

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