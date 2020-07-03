Horizon Zero Dawn, 7 Ağustos'ta PC'ye Geliyor

2017 PlayStation 4 oyunu olarak piyasaya sürülen Horizon Zero Dawn'un PC platformuna geleceği tarih, fiyatı ve sistem gereksinimleri belli oldu. Oyunun Complete Edition sürümü şu anda Steam ve Epic Store'dan ön siparişle alınabiliyor.

2017 yılında Sony’nin PlayStation 4 oyun konsoluna özel olarak çıkan aksiyon rol yapma oyunu Horizon Zero Dawn’un PC platformuna geleceği bir süredir konuşuluyordu. Oyuncular gelecek yeni bir haberi merakla beklerken yayıncı Sony Interactive Entertainment ve geliştirici Guerilla Games, Horizon Zero Dawn Complete Edition'ın PC versiyonunun çıkış tarihini yeni bir fragmanla duyurdu.

Yayınlanan 1 dakika 30 saniye uzunluğundaki video, oyunun PC versiyonunun ultra geniş açı desteği, kilitsiz kare hızları, dinamik yeşillik, grafik özelleştirmeleri, gelişmiş yansımalar, denetleyici seçenekleri ve karşılaştırma aracı gibi yeni özelliklerle birlikte geleceğini bizlere gösteriyor.

Horizon Zero Dawn nasıl bir oyun?

İlk kez 2017 yılında piyasaya sürülen açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Horizon Zero Dawn, gelecekte makinelerin yönettiği bir dünyada avcı Aloy’un maceralarını konu alan alıyor. Kabilesinden dışlanan ve geçmişini bilmek isteyen genç bir avcı olan Aloy, yabani tehlikelerle dolu açık dünyada geleceği tehdit eden büyük bir şeyi durdurmaya çalışacak.

Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri:

Minimum

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i5-2500K 3,3 GHZ ya da AMD FX 6300 3,5 GHz

: Intel Core i5-2500K 3,3 GHZ ya da AMD FX 6300 3,5 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4 GB)

: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4 GB) DirectX : DirectX 12

: DirectX 12 Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i7-4770K 3,5 GHz ya da Ryzen 5 1500X 3,5 GHz

: Intel Core i7-4770K 3,5 GHz ya da Ryzen 5 1500X 3,5 GHz Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) ya da AMD Radeon RX 580 (8 GB)

: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) ya da AMD Radeon RX 580 (8 GB) DirectX : DirectX 12

: DirectX 12 Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Horizon Zero Dawn Complete Edition fiyatı ve çıkış tarihi:

Horizon Zero Dawn’un PC sürümü, şu anda Epic Store ve Steam üzerinden ön siparişle satın alınabiliyor. 77 TL’lik ön sipariş fiyatına sahip olan oyun, 7 Ağustos 2020 tarihinden itibaren oynanabilir olacak.

Horizon Zero Dawn - PC tanıtım videosu: