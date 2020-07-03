Horizon Zero Dawn, 7 Ağustos'ta PC'ye Geliyor

2017 yılında Sony’nin PlayStation 4 oyun konsoluna özel olarak çıkan aksiyon rol yapma oyunu Horizon Zero Dawn’un PC platformuna geleceği bir süredir konuşuluyordu. Oyuncular gelecek yeni bir haberi merakla beklerken yayıncı Sony Interactive Entertainment ve geliştirici Guerilla Games, Horizon Zero Dawn Complete Edition'ın PC versiyonunun çıkış tarihini yeni bir fragmanla duyurdu.
Yayınlanan 1 dakika 30 saniye uzunluğundaki video, oyunun PC versiyonunun ultra geniş açı desteği, kilitsiz kare hızları, dinamik yeşillik, grafik özelleştirmeleri, gelişmiş yansımalar, denetleyici seçenekleri ve karşılaştırma aracı gibi yeni özelliklerle birlikte geleceğini bizlere gösteriyor.
Horizon Zero Dawn nasıl bir oyun?
İlk kez 2017 yılında piyasaya sürülen açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Horizon Zero Dawn, gelecekte makinelerin yönettiği bir dünyada avcı Aloy’un maceralarını konu alan alıyor. Kabilesinden dışlanan ve geçmişini bilmek isteyen genç bir avcı olan Aloy, yabani tehlikelerle dolu açık dünyada geleceği tehdit eden büyük bir şeyi durdurmaya çalışacak.
Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri:
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-2500K 3,3 GHZ ya da AMD FX 6300 3,5 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4 GB)
- DirectX: DirectX 12
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i7-4770K 3,5 GHz ya da Ryzen 5 1500X 3,5 GHz
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) ya da AMD Radeon RX 580 (8 GB)
- DirectX: DirectX 12
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Horizon Zero Dawn Complete Edition fiyatı ve çıkış tarihi:
Horizon Zero Dawn’un PC sürümü, şu anda Epic Store ve Steam üzerinden ön siparişle satın alınabiliyor. 77 TL’lik ön sipariş fiyatına sahip olan oyun, 7 Ağustos 2020 tarihinden itibaren oynanabilir olacak.
Horizon Zero Dawn - PC tanıtım videosu: