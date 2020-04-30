Huami, insanların yüz ifadelerini görebilmeyi ve akıllı telefonların yüz kilidini açabilmeyi sağlayan şeffaf bir N95 maske tasarladı. Şirket, henüz konsept aşamasında olan maskeyle sağlık çalışanlarının zorlu sosyal mesafe koşullarını hafifletmeyi planlıyor.

Dünya çapında etkisini sürdüren COVID-19 salgını ile birlikte maskeler, hayatımızın bir parçası haline geldi. Bulaşıcı partikülleri filtrelemek için kullanılan N95 filtreli maskeler, özellikle sağlık çalışanlarını korumak için tüm dünyada yüksek talep görüyor. Huami, yüzümüzün büyük bir kısmını kapladığı için yüz tanıma kilitlerini geçersiz kılan standart N95 maskerine alternatif olacak bir akıllı şeffaf N95 maskesi üzerinde çalışıyor.

Huami, "Project uSmile :-)" adlı yeni bir girişimle sosyal mesafenin zorluklarını hafifletmek istiyor. Şirket, geleneksel yüz maskelerinin insanların, diğer insanların yüz ifadelerini ve duygularını görmesini ve normal sosyal etkileşimleri engellediğini belirterek şeffaf bir tasarıma sahip yüz maskesi geliştirdiğini açıkladı.

Huami'den şeffaf N95 maskesi: Aeri

Huami, değiştirilebilir bir N95 filtresine sahip olan ve kendi kendini dezenfekte eden maskenin render görüntülerini paylaştı. "Aeri" adı verilen proje, insanların havayı güvenle solurken yüz ifadelerini ve duygularını açığa vurabilmelerini amaçlıyor. Aeri maskesi, Apple iPhone ve Google Pixel 4 gibi akıllı telefonlardaki yüz tanıma sistemlerinin çalışmasını engellemeyecek şekilde tasarlandı.

Huami, buğu önleyici ön kısma, yarı saydam bir çerçeveye, değiştirilebilir filtre pedine, havalandırma fanına ve dahili bir UV ışığa sahip olan maske için iki konsept tasarımı (X ve Y) ortaya koydu. Maske, yüzünüzün tamamının görünebilmesini sağlıyor ve hava akışı, maskenin yanlarındaki değiştirilebilir filtreler aracılığıyla sağlanıyor.

Huami'nin Aeri maskeleri kendi kendini dezenfekte ediyor

Maske, yumuşak ve esnek malzemelerden yapıldığı için yüze sıkıca oturuyor. Birçok maske makinede yıkanabilirken, Aeri maskeleri kendi kendini dezenfekte etmek için dahili bir ultraviyole ışık kullanıyor. UV ışıklar, maske kullanılmadığında veya USB-C bağlantı noktası üzerinden bir güç kaynağına bağlandığında etkinleşiyor.

Kullanıcılar, sıcak ve nemli ortamlarda maskeyi soğutabilecek bir havalandırma fanı ve hava kalitesi, nem, solunum hızı ve son kullanma tarihi hakkında gerçek zamanlı bilgi verebilecek bir AQI cihazıyla kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca çıkarılabilir bir göz koruma camı eklenti olarak takılabiliyor. Kayışlar ve filtreler de farklı renk seçeneklerine sahip.

Huami'nin Aeri projesi salgın süreci için umut verici görünüyor ve muhtemelen önümüzdeki aylarda bu alanda daha fazla gelişme göreceğiz.