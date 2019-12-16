Huami CEO'su: Rakibimiz Xiaomi Değil, Huawei

Huami CEO'su, giyilebilir teknoloji pazarında rakiplerinin Xiaomi değil, Huawei olduğunu açıkladı. Şirket, geçmişte bağımsız bir marka olarak sıklıkla Xiaomi ile çalışıyordu.

Huami CEO'su Huang Wang, geçtiğimiz günlerde markanın Xiaomi ile değil Huawei ile rekabet ettiğini belirtti. Şirket, Amazfit akıllı giyilebilir ürünleriyle tanınıyor ve geçmişte birçok kez Xiaomi ile çalışmıştı. Ayrı şirketler olmalarına rağmen Wang, Xiaomi'yi kendi alanında rakip olarak görmüyor.

Huami, akıllı giyilebilir ürünlerden oluşan ana iş modeliyle faaliyet gösteren bağımsız bir marka. Şirket, kendi ürünlerini Xiaomi ile aynı kategoride geliştiriyor ve iki şirket aslında aynı pazarda rekabet halinde. Ancak üst düzey yönetici, Huami'nin Çinli akıllı telefon üreticisini rakip olarak görmediğini iddia ediyor.

Huami, aynı pazarda olmalarına rağmen Xiaomi'yi rakip olarak görmüyor

Xiaomi'nin Mi Band akıllı bileklikleri, Huami ile ortaklaşa geliştirilen pazardaki en başarılı akıllı giyilebilir ürünlerden biri haline geldi. Geçmişte Huami, Xiaomi için çalışmadığını ancak iki şirket arasındaki sağlıklı iş ilişkileri nedeniyle Çinli akıllı telefon üreticisiyle sık sık iş birliği yaptığını açıklamıştı.

Huang Wang'a göre, iki şirketin de akıllı giyilebilir ürünler için belirlediği yön çok farklı. Huami'nin bakış açısına göre giyilebilir endüstri, büyüme için büyük bir potansiyele sahip. Huawei, Oppo ve Vivo gibi diğer şirketler de bu pazarda çeşitlilik gösteriyor. Wang, bu tür markaların da pazara girmesinin doğal olduğunu düşünüyor ve Xiaomi'yi değil, Huawei'yi rakip olarak gördüğünü belirtiyor.

Huami CEO'su, sektörün düşük güç tüketiminden daha iyi özellikler sağlama yolunda ilerlemeye çalıştığını ve tüm şirketlerin teknolojik gelişmelerden etkilendiğini belirtti. Ayrıca Xiaomi ve Huami'nin benzer özelliklere odaklanmadığını ve bu aşamada doğrudan rekabetlerinin Huawei ile olacağını vurguladı.