Huawei, 2019 Yılı Hedefini 250 Milyon Birime Yükseltti

2018 senesini oldukça başarılı geçiren Huawei, 2019 yılı içerisinde akıllı telefon sevkiyatında hedefini 250 milyon birim olarak belirledi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı ve ürünlerinde oluşan güvenlik endişeleri sebebiyle zor zamanlar geçirmesine rağmen geçtiğimiz seneyi oldukça başarılı bir şekilde tamamlamıştı.

Şirket, 2018 yılında akıllı telefon sevkiyatlarının 200 milyon barajını aştığını ve 206 milyon birime ulaştığını açıklamıştı. Şirket, geçtiğimiz sene 52 milyar dolarlık bir gelir elde ederek bu zamana kadar elde ettiği en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Görünüşe göre Huawei, bu sene daha da ileri gitmeyi planlıyor. Huawei’nin Başkan Yardımcısı Zhu Ping, China Cup Central League’de yaptığı açıklamada 2019 yılı hedeflerinin 250 milyon birim olduğunu söyledi. Şirket, bu geliştirmeyi Huawei P30 ve P30 Pro’ya olan talepten sonra gerçekleştirdi. Şirketin en son amiral gemisi akıllı telefonu olan bu cihazlar 11 Nisan’da Çin’de satışa çıktıktan sonra 10 dakika içinde 200 milyon yuanlık bir satış rakamına ulaştı.

Ayrıca şirketin yaptığı açıklamaya göre, Mate 20 serisi 4,5 ay gibi kısa bir süre içerisinde 10 milyon birimlik bir sevkiyat aldı. Böylelikle Mate 20 serisi, önceki Mate serisi ve P serisine ait rekorları Çin’de aynı süre içerisinde kırmayı başardı. Ayrıca yapılan açıklamaya göre, şirket 2020 yılında da bu hedefi 300 milyon birime çıkarmayı düşünüyor.