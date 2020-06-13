Samsung’un Huawei 5G Yongalarını Üretebileceği Söylendi

Huawei’nin Amerika Birleşik Devletleri’yle olan davası ve şirkete getirilen ambargo kararı artık pek çok kişi tarafından biliniyor. Geçtiğimiz ay TSMC’nin de Çinli şirkete yaptığı üretimi durduğunu bildirmesi üzerine Huawei için Samsung’un yonga üretme ihtimali gün yüzüne çıktı.

Son senelerde ürettiği akıllı cihazlarla ismi büyük teknoloji şirketleriyle beraber anılmaya başlayan Çinli dev Huawei için gelen Amerika Birleşik Devletleri yasağı geçtiğimiz ay bir sene süreyle uzatılmıştı. Bu da yetmezmiş gibi şirkete bir kötü haber de dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden bir tanesi olarak bilinen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company’den (TSMC) geldi. ABD’den gelen ambargonun uzatılması üzerine TSMC, Huawei’den alınan yeni siparişleri durdurduğunu açıkladı.

Huawei’in önemli tedarikçilerinden biri olan TSMC’nin bu zorunlu kararından sonra Çinli devin yongalarını nereden alacağı merak konusu oldu ve firma işlerini sürdürebilmek için yeni yollar aramaya başladı. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Samsung’un bu duruma el atacağı ve Huawei’nin 5G yonga setlerini üretmesine yardımcı olabileceği ortaya çıktı. Bu sırada TSMC’nin siparişi uzun süre önce alınan ve şu an üretim aşamasında olan HiSilicon Kirin yonga setiyle çalışan 5G baz istasyonlarını teslim etmek için bir sözleşme imzalamış olduğunu hatırlatalım.

Görüşmelerin sürdüğü söyleniyor:

TSMC’den alınacak olan siparişin teslim tarihinin Eylül 2020 olması Samsung’un kararını etkilememiş olacak ki iki dev şirketin görüşme halinde olduğu da gelen bilgiler arasında. Dünyanın en büyük yonga üreticilerinden bir tanesi olarak bilinen Güney Koreli dev şirketin 7 nm yonga setleri üretmek için Hollandalı firma ASL tarafından geliştirilen Extreme Ultra Violet (EUV) litografi makinelerini kullandığı biliniyor.

Samsung’un cihaz ve ürün testleri için Japonya merkezli ekipman kullandığı da başka bir bilgi. Yani şirketin kullandığı ABD asıllı herhangi bir cihaz olmadığından Huawei için üretim yapabilmesi şimdilik olası gibi görünüyor. Henüz iki dev şirketten de bu konuda resmi bir açıklama gelmiş değil, konunun nasıl şekilleneceğini ilerleyen günlerde takip edip göreceğiz.