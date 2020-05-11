Huawei, Ekran Altı Kamera İçin Patent Başvurusu Yaptı

Huawei’nin geçtiğimiz günlerde ekran altında çalışabilecek bir kamera için patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Bu patent, telefonun ön tarafının tamamen ekran olmasını sağlayacak.

Son yıllarda şirketler arasında pek çok devasa patent savaşları yaşandı. Milyarlarca dolarları bulan bu davalar, fikri mülkiyet haklarını korumak için gerçekleşiyor. Günümüzde özellikle akıllı telefon üreticileri patent haklarını sık sık ihlal edebiliyorlar. Bu ihlal yaşandığındaysa patent sahibi dava açtığı şirketten çok büyük paralar alabiliyor.

Bu sebeplerden dolayı günümüzdeki hemen hemen tüm şirketler, Ar-Ge çalışmaları yaparak bu teknolojileri patentliyorlar. Sık sık patent başvurusu yapan Huawei de ileride pek çok firmayla davalık olmasına neden olabilecek yeni bir teknoloji için başvuruda bulundu. Çinli şirket, önümüzdeki süreçte telefonlarına ekran altı kamera teknolojisini getirecek gibi görünüyor.

Yeni patent nasıl çalışıyor?

Kısa süre önce başvurusu yapılan yeni patent, “gizli ön kamera için yapı, kamera modülü ve terminal ekipmanı” olarak açıklandı. Teknoloji geçen ay duyurulmuş olsa da teknoloji bir süredir geliştiriliyor gibi görünüyor. Patentte yer alan teknoloji, ön kamerayı, kamera modülünü ve terminal cihazını gizlemek için kullanılacak. Bunun için ön kamera ile cam arasına bir kılavuz plakası yerleştirilecek. Ayrıca plakanın yanına renkli ışık kaynakları koyulacak. Bu kaynaklar, plakaya dik bir açıda ışık sunacaklar. İşlemci kontrolündeki plaka da bu ışığı kırarak kameranın gizlenmesini sağlayacak.

Bu sayede kameradan dolayı ekranda oluşan boşluğu tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen Huawei, bu teknolojisini akıllı telefonlara ne zaman eklemeye başlayacak şu an için bilinmiyor. Geçtiğimiz dönemde, bir OnePlus çalışanı bu sene ekran altı kamera çözümü ile ürün çıkartacak birkaç marka olacağını söylemişti. Şu anda ekranın altına yerleştirilmiş bir ekranla gelecek telefona dair bilgi yok, ancak önümüzdeki süreçte bu konuda hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz.