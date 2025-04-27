Huawei, yapay zekâ özellikleri ve Mini LED panel başta olmak üzere etkileyici özelliklerle donatılan akıllı televizyonu Vision Smart Screen 5 SE’yi piyasaya sürdü.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, her türden ürünüyle karşımıza çıkan bir firmaydı. Televizyonlar da bunlardan biri. Teknoloji devi, şimdi de “Vision Smart Screen 5 SE” ismini verdiği yeni akıllı televizyonunu tanıttı.

Bu televizyon, uygun fiyatlı bir cihaz olmasına rağmen gerçekten etkileyici özelliklerle geliyor ve herkesin evinde isteyeceği bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Gelin detaylarına bakalım.

240 Hz ve Mini LED ekran

Yeni seri; 55, 65 ve 75 inç olmak üzere 3 farklı boyuttan kullanıcıların beğenisine sunulacak. 4K Ultra HD çözünürlük desteği ve 240 Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık ile çok gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sunacağını söyleyebiliriz.

Vision Smart Screen 5 SE, Mini LED ekran teknolojisiyle geliyor. Bu panel cihazın daha yüksek kontrast, çok daha iyi parlaklık kontrolü, enerji verimliliğinde iyileştirmeler, yanma riskini minimuma indirme, daha uzun kullanım ömrü gibi birçok avantaj sunuyor.

Yapay zekâ odaklı televizyon

Cihazın; Huawei’nin kendi Honghu işlemcilerinden güç alırken 20 bit hassas ışık kontrolü, SR süper çözünürlük, HDR, %98 ekran gövde oranıyla neredeyse çerçevesiz, tamamen ekrandan oluşan bir televizyon olarak geldiğini de belirtmeden geçmemek gerek. Ayrıca f/2.0 diyafram açıklığına sahip yapay zekâ destekli HD kamerası da var. Bu kamera; fotoğraf çekme, görüntülü arama, uzaktan ev izleme, yapay zekâ destekli vücut hareket algılama gibi özelliklere sahip.

Günümüzde çıkan her cihazda olduğu gibi Vision Smart Screen 5 SE’de de yapay zekâ öne çıkarılıyor. Şirketin işletim sistemi HarmonyOS ile gelen cihaz; filmler ve diziler için yapay zekâ destekli arama, etkileşimli eğitim uygulamaları, karaoke modları gibi özelliklere sahip. Surround ses desteği ve 2.1 kanallı ses sistemini de ekleyelim.

Huawei’nin yeni televizyonu, Çin’de satışa sunuldu. 55 inçlik versiyon 364 dolar, 65’lik 420 dolar, 75’lik ise 560 dolara satılıyor. Huawei maalesef henüz ülkemizde televizyon satmıyor. Ancak gelirse büyük ilgi görebilir diyebiliriz.