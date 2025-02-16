Huawei'in yeni yönlendiricisi Router AX1, Wi-Fi 5 desteği, otomatik bant geçişi ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, Router AX1 olarak adlandırdığı yeni yönlendiricisini tanıttı. Uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken cihaz, Wi-Fi 5 desteği ve otomatik bant geçişi gibi özellikler sunuyor.

Huawei yeni Router AX1 yönlendiricisini duyurdu. Huawei Router AX1, Wi-Fi 5 standardıyla 1167Mbps’ye kadar kablosuz bağlantı hızlarına ulaşabiliyor.

Huawei'in yeni yönlendiricisi: Router AX1

Huawei Router AX1, 2.4GHz bandında 300Mbps, 5GHz bandında ise 867Mbps hız desteği sağlıyor. Yönlendirici, bantlar arasında otomatik geçiş yaparak bağlantı kalitesini optimize ediyor ve sinyal çakışmalarını önlüyor. Aynı zamanda HarmonyOS işletim sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor ve kullanıcıya istatistiklere erişim imkânı sunuyor.

Cihazda 4 adet GbE portu bulunuyor ve WAN/LAN ağları arasında otomatik geçiş özelliği mevcut. Ebeveyn kontrolleriyle güvenli bir kullanım sunan yönlendirici, 18 dolar fiyat etiketiyle Çin’de satışa çıktı. Global pazarda ise fiyatın bir miktar daha yüksek olacağı öngörülüyor.

Huawei, ağ ekipmanları pazarında yeni bir seçenek olarak Router AX1 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Cihazın özellikleri dikkat çekerken global pazardaki satış fiyatı ise belirsizliğini koruyor.