Üçe Katlanabilen Huawei Mate X6'nın Türkiye Fiyatı Açıklandı (Eskiden Bu Fiyata Araba Alınıyordu...)

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Huawei'nin yeni üçe katlanabilen telefonu Huawei Mate X6'nın Türkiye lansmanı gerçekleştirildi.

Huawei'nin etkileyici tasarıma sahip yeni modeli Huawei Mate X6 nihayet Türkiye'ye geldi ve bugün gerçekleşen lansmanla birlikte Türkiye fiyatı açıklandı.

Huawei Mate X6 Türkiye fiyatı 109.999 TL

Daha normal katlanabilir telefonların bile yeni yeni yaygınlaştığı sektörde üçe katlanabilir olmasıyla dikkatleri üzerine çeken yeni Huawei Mate X6'nın Türkiye fiyatı 109.999 TL olarak açıklandı.

Huawei Mate X6'nın tek öne çıkan özelliği üçe katlanabilir olması değil. Telefon aynı zamanda özellikleri ile de amiral gemisi sınıfında.

Katlandığında 6,45 inç boyutunda 3D kavisli bir ekrana sahip olan Huawei Mate X6, açıldığında 7,93 inç boyutundaki 2K çözünürlüklü etkileyici bir görüntüleme deneyi sunuyor.

Huawei Mate X6 özellikleri

Ekran Katlı hâlde: 6,45 inç, LTPO 2.0, 120 Hz, 2.440 x 2.240
Açık hâlde: 7,93 inç, LTPO 2.0, 120 Hz, 2.440 x 1.080
İşlemci Kirin 9020
RAM 12 GB
Depolama 512 GB
Arka Kamera 50MP ana sensör
40MP ultra geniş sensör
4x optik yakınlaştırmalı 48MP telefoto sensör
ve kızılötesi sensör
Ön Kamera Her iki formda da birer 8MP kamera
Pil 5.110 mAh, 66W hızlı şarj
İşletim Sistemi HarmonyOS Next
Boyutlar ve Ağırlık Açık: 156.6 x 144.1 x 4.6 mm
Kapalı: 156.6 x 73.8 x 9.9 mm

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Peki siz Huawei Mate X6'nın Türkiye fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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