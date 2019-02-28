Huawei Katlanabilir Telefon Projesini İptal Etmiş

Çinli şirketin CEO'su yaptığı açıklamada katlanabilir akıllı telefon projelerini kötü ve başarısız olduğu için iptal ettiklerini duyurdu.

Son yıllarda yaptığı ataklarla akıllı telefon sektörüne hızlı bir giriş yapan ve kendisine sektörde sağlam bir yer edinen Huawei; gerek yenilikçi tasarımlarıyla gerekse kamera konusunda Leica ile yaptığı iş birliğiyle dikkat çekiyor. Katlanabilir akıllı telefonunu geçtiğimiz günlerde duyuran Çinli şirketin CEO'sundan, tanıtım öncesine dair bir açıklama geldi.

~Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate X.

Şirketin CEO'su Richard Yu bugün yaptığı açıklamada Huawei'nin; Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold gibi bir cihazın çalışır prototipini yaptığını ancak bu prototipin tasarımının gerçek anlamda başarısız olduğunu ve bu sebeple katlanabilir akıllı telefon projesini iptal ettiğini söyledi. Richard Yu yaptığı açıklamada Galaxy Fold için: "Önde ve arkada ayrı ayrı toplamda 2 ekran bulunmasının cihazı fazlasıyla ağır yaptığını düşünüyorum." dedi.

~Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate X.

"Eş zamanlı olarak 3 adet katlanabilir akıllı cihaz projesini aynı anda yürütüyorduk. Katlanabilir ekran ve cihaz için birden çok çözümümüz vardı. Galaxy Fold'dan bile daha iyi bir şeye sahiptik ancak bu projelerin gidişatlarının kötü olması sebebiyle hepsi benim tarafımdan iptal edildi." diyen Huawei CEO'su Richard Yu, Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate X'e fazlasıyla güvendiğini belirtiyor.