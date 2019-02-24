Huawei Mate 20 X'in 5G'li Versiyonu Geliyor

5G'ye sahip akıllı telefonlarını piyasaya süreceklerini açıklayan şirketler arasına katılan Huawei, kullanıcılarına bu alanda çeşitli ürünler sunmayı planlıyor.

Akıllı telefon pazarını domine eden Çinli şirketlerden birisi olan Huawei, 16 Ekim 2018 tarihinde yeni amiral gemisi Mate 20 serisini lanse etmişti. Kullanıcılar tarafından gerçek anlamda beğenilen cihaz, birçok olumlu yorum tâbi olmuştu. Mobil Dünya Kongresi 2019'da (MWC 2019'da) açıklama yapan Huawei, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Mate 20 X akıllı telefonunun 5G teknolojisine sahip olacağını duyurdu.

Huawei'nin yeni geliştirmiş olduğu yonga seti sayesine 5G teknolojisine sahip Mate 20 X hem 4G ağlarda hem de 5G ağlarda sorunsuz bir şekilde çalışabilecek ve bu ağlar arasında pürüzsüz bir geçiş sağlayabilecek. Operatörlerin tam da istediği özelliği 5G'li akıllı telefonuna ekleyen Çinli şirket, büyük başarılara imza atacak gibi gözüküyor.

Mate 20 ailesinin yeni 5G'li üyesinin teknik özellikleri şirketin internet sitesinde en ince ayrıntısına kadar açıklanırken fiyatı hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Mate 20 X dış görünüş olarak Mate 20 serisine fazlasıyla benzeyecek olup, beklenenin aksine, Mate 20'den daha kalın değil 0,15 mm daha ince olacak. 25 Şubat'ta başlayıp 28 Şubat tarihinde bitecek olan MWC 2019 etkinliğinde duyurulacak yeniliklerden haberdar olmak için takipte kalın.