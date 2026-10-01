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Huawei, Amiral Gemisi Mate 90 Serisini Tanıttı: 12000 nit Ekran, 200 MP Periskop Telefoto Kamera ve Dahası!

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Huawei, yeni amiral gemisi telefonları Mate 90 serisini tanıttı. Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max, Mate 90 Pro Collector’s Edition ve Mate 90 RS Ultimate Design olmak üzere beş farklı model var.

Huawei, Amiral Gemisi Mate 90 Serisini Tanıttı: 12000 nit Ekran, 200 MP Periskop Telefoto Kamera ve Dahası!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Huawei, merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefon serisi Mate 90’ı resmi olarak duyurdu. Teknoloji devinin yeni serisi; Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max, Mate 90 Pro Collector’s Edition ve Mate 90 RS Ultimate Design olmak üzere beş farklı modelden oluşuyor.

çift tonlu arka kapak tasarımı, yapay zeka destekli biyometrik güvenlik sistemleri, ultra yüksek parlaklık sunan ekranları ve performans tarafındaki ciddi sıçramasıyla yeni aile, premium segment akıllı telefon alanında çok rekabetçi olacak.

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Huawei, Amiral Gemisi Mate 90 Serisini Tanıttı: 12000 nit Ekran, 200 MP Periskop Telefoto Kamera ve Dahası!
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Huawei Mate 90 serisi neler sunuyor?

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Huawei Mate 90 serisinde tasarım dili, markanın ikonik halka kamera modülünü korurken detay odaklı geliştirmelerle güncellenmiş. Pro, Pro Max ve Ultimate Design modellerinin arka kapağının üst kısmında, ışığın açısına göre ton değiştiren yatay ve dikey dokulu dayanıklı naylon malzeme tercih edilmiş. Serinin en tepe modeli olan RS Ultimate Design ise bazalt malzeme entegre edilmiş yüksek kaliteli titanyum gövde ile fark yaratıyor. Üstelik bu prestijli model; IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde suya, toza ve yüksek basınca karşı üst düzey koruma sağlıyor.

Ekran tarafında ise Mate 60 Pro’dan bu yana imza haline gelen, ön panelin üst orta kısmına yerleştirilmiş üçlü delik tasarımı dikkat çekiyor. Bu delikler özçekim kamerasının yanı sıra fotoğraflar ve yüz tanıma için 3D derinlik sensörüne ev sahipliği yapıyor. Cihaz içi yapay zeka algoritmalarıyla güvenlik doğrulaması önemli ölçüde hızlandırılmış. Pro ve RS modellerinde yer alan 6,9 inçlik devasa OLED ekran, 1-120 Hz değişken yenileme hızı ve yüksek PWM karartma teknolojisiyle göz yorgunluğunu en aza indiriyor. Ancak ekranın en şaşırtıcı yanı, doğrudan güneş ışığında dahi kusursuz bir görünürlük sunan 12.000 nitlik tepe parlaklık değeri ve yansımaları minimize eden yeni anti-reflektif kaplama. Standart ve Pro'ların 6,75 inç ekranla geldiğini belirtelim.

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Kamera yetenekleriyle her dönem adından söz ettiren Huawei, Mate 90 serisinde fiziki bıçak yapısına sahip değişken diyaframlı 50 MP ana kamera sistemini kullanmaya devam ediyor. Bu sistemin altında yer alan 1/1.28 inç büyüklüğündeki sensör, 18EV ultra yüksek dinamik aralık (HDR) teknolojisi desteğiyle maksimum ışık alımı sağlıyor. Serinin tepe modellerinde ise 4x optik zoom yeteneğine sahip 200 MP çözünürlüğünde periskop telefoto kamera eşlik ediyor.

Huawei Mate 90 ailesi işlemci tarafında üç farklı çip seçeneği sunuyor. Bunlar Mate 90’da Kirin 9030, Pro’da Kirin 9035 ve Pro Max, Collector’s Edition ve RS Ultimate Design’da Kirin 9050 Pro olarak karşımıza çıkıyor. Kirin 9050 Pro, bir önceki nesle kıyasla %40’ın üzerinde performans artışı vaat ediyor. Kutudan HarmonyOS 7 işletim sistemiyle çıktıklarını belirtelim. Batarya kapasitesi ise 6800 mAh seviyesine kadar çıkarılmış. Pro Max modeli 1.416 dolardan başlayan fiyatlarla Çin’de satışa çıktı.

Huawei Mate 90 Pro Max özellikleri

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Ekran 6,9 inç, 1320x2848 piksel, 120 Hz, OLED, 12000 nit
İşlemci Kirin 9050 Pro
RAM 12/16 GB
Depolama 512 GB
Arka kamera 50 MP + 200 MP + 40 MP
Ön kamera 13 MP
Batarya 6800 mAh (100W)
İşletim sistemi HarmonyOS 7
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