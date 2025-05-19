Huawei, Nova 14 serisiyle birlikte iki yeni akıllı telefonunu tanıttı. Çin’de düzenlenen tanıtımda Nova 14, Nova 14 Pro modelleri sahneye çıktı. Yeni seri hem yazılım tarafında hem de kamera özelliklerinde dikkat çeken yenilikler sunuyor.
Yeni modellerde yapay zekâ özellikleri, güncellenmiş HarmonyOS 5 işletim sistemi ve kamera tarafında yapılan iyileştirmeler öne çıkıyor. Aynı zamanda her iki telefonda da uydu üzerinden mesaj gönderme desteği ve 100W hızlı şarj gibi dikkat çeken özellikler bulunuyor.
Huawei Nova 14 teknik özellikleri
Huawei Nova 14, kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik çeşitli yazılım ve donanım özellikleriyle geliyor. Telefonda uydu mesajlaşma desteği bulunurken, E-Ink ekranlı kılıf desteği sayesinde kapak ekranı kişiselleştirilebiliyor. Göz yorgunluğunu azaltmak için ekran tarafında özel koruma modları yer alıyor. Gelişmiş Celia sesli asistan ve yapay zekâ destekli kamera araçları da cihazın sunduğu dikkat çekici özellikler arasında.
|Ekran
|6.7 inç düz LCD, 2412×1084 çözünürlük
|İşletim Sistemi
|HarmonyOS 5
|Bellek
|256 GB ve 512 GB
|Arka Kamera
|50 MP ana kamera, 12 MP telefoto portre lens
|Ön Kamera
|50 MP
|Şarj
|100W Huawei SuperCharge Turbo
Huawei Nova 14 Pro teknik özellikleri
Huawei Nova 14 Pro E-Ink kılıf uyumluluğu sayesinde ekran kapağı özelleştirilebiliyor. Aynı zamanda seriye yeni eklenen akıllı kontrol tuşu, gelişmiş Celia asistan ve yapay zekâ destekli kamera modları da kullanım deneyimini destekleyen diğer detaylar arasında.
|Ekran
|6.78 inç kavisli OLED
|İşletim Sistemi
|HarmonyOS 5
|Bellek
|256 GB ve 512 GB
|Arka Kamera
|50 MP ana kamera, 12 MP telefoto
|Ön Kamera
|50 MP portre lensi, 8 MP yakın çekim lens
|Batarya
|5.500 mAh
|Şarj
|100W Huawei SuperCharge Turbo
Huawei Nova 14 fiyat ve satış bilgisi
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Huawei Nova 14 256 GB: 373 dolar
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Huawei Nova 14 512 GB: 415 dolar
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Renk seçenekleri: Kum siyahı, buz kristali mavisi, mat beyaz
- Satış tarihi: 30 Mayıs
Huawei Nova 14 Pro fiyat ve satış bilgisi
- Huawei Nova 14 Pro 256 GB: 3.499 483 dolar
- Huawei Nova 14 Pro 512 GB: 3.799 524 dolar
- Renk seçenekleri: Kum siyahı, mat beyaz, buz kristali mavisi, buz kristali pembe
- Satış tarihi: 23 Mayıs