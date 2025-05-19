Huawei, Nova 14 ve 14 Pro modellerini resmen tanıttı. Yeni seride uydu mesajlaşma, 100W şarj ve HarmonyOS 5 gibi özellikler yer alıyor. Nova 14 serisi, gelişmiş kamera sistemleri, yapay zekâ destekli araçlar ve E-Ink kılıf uyumluluğu gibi yeniliklerle dikkat çekiyor.

Huawei, Nova 14 serisiyle birlikte iki yeni akıllı telefonunu tanıttı. Çin’de düzenlenen tanıtımda Nova 14, Nova 14 Pro modelleri sahneye çıktı. Yeni seri hem yazılım tarafında hem de kamera özelliklerinde dikkat çeken yenilikler sunuyor.

Yeni modellerde yapay zekâ özellikleri, güncellenmiş HarmonyOS 5 işletim sistemi ve kamera tarafında yapılan iyileştirmeler öne çıkıyor. Aynı zamanda her iki telefonda da uydu üzerinden mesaj gönderme desteği ve 100W hızlı şarj gibi dikkat çeken özellikler bulunuyor.

Huawei Nova 14 teknik özellikleri

Huawei Nova 14, kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik çeşitli yazılım ve donanım özellikleriyle geliyor. Telefonda uydu mesajlaşma desteği bulunurken, E-Ink ekranlı kılıf desteği sayesinde kapak ekranı kişiselleştirilebiliyor. Göz yorgunluğunu azaltmak için ekran tarafında özel koruma modları yer alıyor. Gelişmiş Celia sesli asistan ve yapay zekâ destekli kamera araçları da cihazın sunduğu dikkat çekici özellikler arasında.

Ekran 6.7 inç düz LCD, 2412×1084 çözünürlük İşletim Sistemi HarmonyOS 5 Bellek 256 GB ve 512 GB Arka Kamera 50 MP ana kamera, 12 MP telefoto portre lens Ön Kamera 50 MP Şarj 100W Huawei SuperCharge Turbo

Huawei Nova 14 Pro teknik özellikleri

Huawei Nova 14 Pro E-Ink kılıf uyumluluğu sayesinde ekran kapağı özelleştirilebiliyor. Aynı zamanda seriye yeni eklenen akıllı kontrol tuşu, gelişmiş Celia asistan ve yapay zekâ destekli kamera modları da kullanım deneyimini destekleyen diğer detaylar arasında.

Ekran 6.78 inç kavisli OLED İşletim Sistemi HarmonyOS 5 Bellek 256 GB ve 512 GB Arka Kamera 50 MP ana kamera, 12 MP telefoto Ön Kamera 50 MP portre lensi, 8 MP yakın çekim lens Batarya 5.500 mAh Şarj 100W Huawei SuperCharge Turbo

Huawei Nova 14 fiyat ve satış bilgisi

Huawei Nova 14 256 GB : 373 dolar

Huawei Nova 14 512 GB : 415 dolar

Renk seçenekleri: Kum siyahı, buz kristali mavisi, mat beyaz

Satış tarihi: 30 Mayıs

Huawei Nova 14 Pro fiyat ve satış bilgisi