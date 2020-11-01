Honor V40 ile Huawei Mate 40 Serisi Özellikleri Paylaşacak

Oldukça zorlu bir yıl geçirmesine rağmen yelkenleri suya indirmeyen Çinli teknoloji üreticisi Huawei, amiral gemisi telefon pazarına şimdi de Honor V40’ı sürüyor. Bu telefon ile Huawei Mate 40 arasında önemli benzerlikler var.

Huawei’nin alt markası olarak başladığı yolculuğunda daha üst seviyeye hitap eden Honor, her yıl çatı firmasının hemen arkasından kendi amiral gemisi modelini de tanıtır. Geçmişe baktığımızda Honor markalı telefonların Huawei Mate serisi ile aynı işlemciyi ve başka pek çok özelliği paylaştığını görüyoruz.

Benzer bir durum şimdi de Mate 40 serisi ile Honor V40 arasında gözüküyor. Cihazla ilgili olarak sızdırılan yeni bilgiler doğruysa bu telefon oldukça cazip olabilir, hele de Honor’un Huawei’den daha uygun fiyatlar belirlediğini göz önüne aldığımızda.

Honor V40, Mate 40’la bazı özellikleri paylaşacak

Twitter’da RODENT950 kullanıcı adıyla bilinen bir tahminci, yeni Honor V40 için oldukça kesin bir dille çeşitli iddialarda bulundu. Bu iddialar doğru ise Honor, yeni amiral gemisi tasarımında geçmiş yıllarda izlediği yolu izleyecek. Yeni telefonun duyurulması ise muhtemelen Aralık ayında gerçekleşecek.

Kaynağa göre Honor V40 akıllı telefonlar büyük, kıvrımlı bir 6,72 inç FullHD+ akıllı ekranla gelecek. Ekranın yenilenme hızı 120 Hz olacak. Yani bu telefon da Huawei’nin yeni 120 Hz ekran öncülerinden biri olacak.

Süperşarj dikkat çekiyor

Son yıllarda hemen her akıllı telefon bir çeşit hızlı şarj teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Honor V40’ın sahip olduğu 66 W SuperCharge özelliği telefonun oldukça seri şekilde bataryasının doldurulabileceğini gösteriyor. Telefonun kablosuz şarjı ise 40 W olarak gösteriliyor.

Akıllı telefonun ön kısmında yer alan ve bir hapı andıran küçük açıklıkta iki kamera olacak. Arka kısımda ise ana kamerası 50 MP olan üçlü/dörtlü bir kamera sistemi yer alacak. Telefondaki en önemli Mate 40 etkisi ise yeni 5 nm amiral gemisi çipi Kirin 9000’i Honot V40 Pro+’ta görecek olmamız.