OnePlus 8'in Özellikleri Geekbench'te Ortaya Çıktı

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın merakla beklenen OnePlus 8 modeli, Geekbench'te yeniden boy gösterdi. Cihaz, bu kez 12 GB RAM yerine 8 GB RAM ile karşımıza çıktı.

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, son zamanlarda giriş yaptığı akıllı telefon sektöründe kısa sürede adını duyuran bir isim. Şirket, özellikle fiyat / performans konusunda muhteşem işler çıkaran akıllı telefonlarıyla dünya çapındaki kullanıcıların beğenisinin toplamış durumda.

OnePlus’ın beklenen en yeni telefonu olan OnePlus 8 hakkında bugüne kadar pek çok detaya ulaştık. Telefonun tasarımından teknik özelliklerine internette birçok bilgi paylaşıldı, biz de sizlere aktardık. Bu kez de OnePlus 8, cihaz performansını ölçen Geekbench sitesinde kendini gösterdi.

OnePlus 8, Galilei IN2025 kod adıyla boy gösterdi:

MySmartPrice tarafından keşfedilen Geekbench sayfasında aslında OnePlus 8’in ismi direkt yer almıyor. Geekbench’teki cihaz, Galilei IN2025 kod adıyla gözüküyor. Geçtiğimiz haftalarda da Galilei IN2023 isimli bir cihaz yine Geekbench’te kendini göstermişti.

OnePlus 8 olduğu tahmin edilen Galilei IN2025’in özellikleri Geekbench’te yer alan bilgilere göre 8 GB RAM’e sahip olacak ve 8 çekirdekli bir işlemciyle gelecek. Elbette bu işlemcinin de Snapdragon 865 olacağını söyleyebiliriz. Snapdragon 865’in ismi listede kendisini göstermemiş, bunun yerine “kona” adıyla karşımıza çıkmış.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Galilei IN2023 kod adlı diğer cihazsa 12 GB RAM’e sahip olarak kendisini göstermişti. Yine OnePlus 8 olduğu tahmin edilen bu cihazın işlemcisi ve bugün ortaya çıkan cihazın işlemcisi birbiriyle aynı. Dolayısıyla her iki cihazdan toplanan bilgiler ışığında OnePlus 8’in 8 ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle çıkacağını söyleyebiliriz.

Galilei IN2025 kodlu ve 8 GB RAM’li OnePlus 8, Geekbench’teki çoklu çekirdek testinden 12.541 puan kaptı. Bu puan günümüz telefonlarına göre oldukça iyi sayılır. OnePlus 8 hakkında ortaya atılan iddiaların doğruluğunuysa ancak önümüzdeki zamanlarda öğrenebileceğiz.