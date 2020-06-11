Huawei P40 Pro, Çizilme Testinden Başarıyla Geçti (Video)

Telefonlara uyguladığı çizilme testleri ile bilinen "JerryRigEverything" isimli bir YouTube kanalı, Huawei'nin yeni amiral gemisi P40 Pro'yu test etti. Google Servisleri olmamasına rağmen kamera kurulumu ile popüler olmayı başaran telefon, JerryRigEverything'in testlerinden başarıyla çıkmayı başardı.

Akıllı telefon sektörünün önde gelen isimlerinden bir tanesi olan Huawei, bir süre önce son amiral gemisi telefonu P40 Pro'yu duyurdu. Google Servisleri bulunmayan telefon, özellikle de kamera özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şu sıralar ülkemizdeki televizyon kanallarında da reklamını görmeye başladığımız Huawei P40 Pro, şimdi zorlu bir çizilme testine girdi.

Huawei'nin yeni amiral gemisi, delikli ekranında bir çift ön kamera, arka kısmında ise dikdörtgen yapıdaki bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Ayrıca bu telefonun arka kısmında da cam malzeme kullanıldı. Yaptığı çizilme testleriyle bilinen JerryRigEverything isimli YouTube kanalında ele alınan P40 Pro, girdiği tüm testlerden sağ çıkmayı başardı.

JerryRigEverything, Huawei'nin son amiral gemisinin ekranını, telefonu çepeçevre saran alüminyum kasayı, parmak izi okuyucu sensörünü çizilmelere karşı; sıcaklığa karşı verdiği tepkiyi ve bükülmeye karşı ne kadar dayanıklı olduğunu test etti. Cihazın testlerden başarıyla çıktığını söylemek mümkün.

Huawei P40 Pro, 6.58 inç büyüklüğünde etkileyici bir ekrana sahip. Şirketin Kirin 990 işlemcisinden güç alan cihaz, bu gücü 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekliyor. Hiçbir Google servisinin kullanılamadığı P40 Pro, ülkemizde şu sıralar 12 bin TL bandında satın alınabiliyor. Dilerseniz artık sizleri, tüm bu özelliklere sahip olan Huawei P40 Pro'nun sağlamlık testi ile baş başa bırakalım.

Huawei P40 Pro çizilme testi videosu

Webtekno YouTube kanalının Huawei P40 Pro incelemesi