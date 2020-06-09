P40 Pro modeliyle tüketicilerden ve sektördeki eleştirmenlerden tam not almayı başaran Çinli teknoloji devi Huawei, görünen o ki P50 serisiyle bu başarıyı devam ettirmek istiyor. Firma, bir sonraki amiral gemisi modeli için çalışmalara başladığını iddialı ifadelerle belirtti.

ABD tarafından kendisine ambargo uygulanan Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni bir rekora hazırlanıyor gibi görünüyor. Bildiğiniz üzere firmanın P40 serisindeki amiral gemisi Huawei P40 Pro, DXOMARK’ın en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde zirvede yer alıyor. Anlaşılan o ki Çinli teknoloji devi, önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen P50 serisiyle de zirvedeki konumunu korumak istiyor.

Huawei'nin P serisi cihazlardan sorumlu yöneticisi Wang Yonggang, yeni P serisi amiral gemisi modelinin geliştirme aşamasında olduğunu ifade etti. Yonggang, üzerinde son derece ciddi çalışmalar gerçekleştirilen P serisi telefonların geliştirilmesinden tanıtımına kadar 18 aylık bir süre olduğunu da sözlerine ekledi. Bu, P50 serisinin mart ayında P40 modelinin tanıtılmasından da önce geliştirilmeye başlandığı anlamına geliyor. Yonggang, açıklamalarında Huawei P50 serisinin DXOMARK’ta yeni bir rekor kıracağını da sözlerine ekledi.

Huawei P50 serisi, Mart 2021'de tanıtılabilir:

Wang ayrıca firmanın küresel araştırma ve geliştirme ekibinin, bir sonraki serideki cihazlarda kullanılacak teknolojiler ve çözümler için bir yıl önceden çalışmalarına başladığını belirtiyor. Özetle haziran ayında olduğumuzu düşünürsek P50 serisinin tahminen önümüzdeki yıl mart ayında raflarda olacağını söyleyebiliriz.

Firmanın P serisinden sorumlu yetkili ismi, yeni P serisi amiral gemisi cihazlarında akıllı telefonlara yeni bir soluk getirecek teknolojilerini de kullanmayı planladıklarını belirtti. Yeni serinin işlemci kısmındaysa 5 nm mimarisiyle üretilen Kirin 1000 işlemcisinin bulunması bekleniyor.

Huawei firmasının başta amiral gemisi modelleri olmak üzere akıllı cihazlarını ve bu ürünlerde kullanılan teknolojilerini nasıl buluyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.