Huawei P40 Pro Ses Performansı DXOMARK’ta Beklenenin Altında

Akıllı cihaz denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Çinli telefon üreticisi Huawei, yeni amiral gemisi P40 Pro’yu kısa bir süre önce tanıttı. Kullanıcılar tarafından büyük ilgiyle karşılanan telefon DXOMARK’ta ses testine girdi.

Huawei’nin, tanıtıldığı günden bu yana olumlu yorumlar almayı başaran ve hem donanım hem de yazılım bakımından oldukça başarılı olduğu söylenen yeni amiral gemisi P40 Pro, DXOMARK üzerinde yeni bir teste tabi tutuldu. Üst düzey kamera özellikleri ve performansıyla göz dolduran cihaz, daha önceden de DXOMARK’ta hem arka hem de ön kamera incelemelerinden başarıyla geçmiş ve yüksek puanlara sahip olmuştu. Bu anlamda etkileyici bir performans sunan P40 Pro, şimdi de bir ses testine girdi.

Huawei P40 Pro’nun DXOMARK üzerindeki ses puanı daha önceki kamera puanlarını aratır nitelikte. Akıllı telefondaki ses incelemesi sonucu Huawei P40 Pro, rakibi olan diğer üst düzey cihazlara kıyasla oldukça düşük bir ses puanı aldı. Yapılan testten 59 puanla çıkan amiral gemisi, Honor V30 Pro’ya benzer bir puan almış oldu. Cihazın aldığı bu düşük ses puanının arkasındaki sebebin tek hoparlörlü tasarımdan kaynaklı olduğu söylendi.

Ses kaydı açısından daha iyi durumda:

Ses performansı olarak görece kötü bir sonuca ulaşan Huawei P40 Pro, ses kaydı konusunda iyi olduğunu kanıtlamayı başardı. Cihaz, aldığı 74 puanla DXOMARK listesinde iyi bir yere konumlandı. DXOMARK, cihazın ses kayıt yeteneğinin özellikle toplantı ve not kaydında 'birinci sınıf' olduğunu söyledi ve akıllı telefon, aldığı toplam ses puanıyla Honor V30 Pro’nun ardından 20. sıraya yerleşti.

Haberimizi sonlandırırken akıllı telefonlardaki ses incelemelerinin DXOMARK bünyesindeki mühendisler tarafından gerçekleştirildiğini ve çeşitli objektif testler sonucu ortaya bir puanın çıkarıldığını hatırlatalım. Kontrollü laboratuvar koşullarında yapılan ve 20 saatten fazla süren analiz sonrasında bir sonuca varan DXOMARK, bu testleri yalnızca cihazın dâhili donanımını ve varsayılan uygulamaları kullanarak yapıyor. Sektörü takip edenler gelecek testleri merakla bekliyor.