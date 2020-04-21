Huawei P40 Serisi Türkiye’de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları

Huawei, yaklaşık bir ay önce duyurduğu yeni amiral gemisi telefonlarını Türkiye'de satışa sundu. Şirket, kısa bir süre önce Türkiye fiyatını açıkladığı P40 Lite modelini de P40 ve P40 Pro ile birlikte satışa çıkardı.

Çinli teknoloji devi Huawei, yaklaşık bir ay önce gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonları P40, P40 Pro ve P40 Pro+ modellerini duyurdu. Çin'deki tüketiciler, bir süredir bu telefonları satın alıp deneyimleyebiliyorlardı ancak Huawei, diğer ülkelerdeki pazarlar için bu telefonlarını henüz piyasaya sürmemişti. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve şirket, P40 serisindeki yeni telefonlarını Türkiye'de satışa sundu.

Huawei, yeni amiral gemisi telefonlarının duyurusu sırasında P40 Pro+ modelinin haziran ayı itibarıyla Avrupa pazarına giriş yapacağını açıklamıştı. Bu açıklama, bugün itibarıyla bir kez daha doğrulanıyor çünkü Huawei, P40 Pro+ modelini henüz Türkiye pazarında satışa sunmadı. Tüketiciler isterlerse, Huawei P40 Lite, P40 veya P40 Pro modellerinden bir tanesini tercih edebiliyorlar.

Huawei P40, 6.1 inç büyüklüğündeki ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kirin 990 işlemciden güç alan telefon 8 GB RAM ve 128 GB de depolama alanı ile destekleniyor. Tüketiciler, bu akıllı telefona sahip olmak istediklerinde 3.800 mAh kapasiteli bir bataryaya, 32 MP çözünürlüğündeki ön kameraya, 50 MP, 16 MP ve 8 MP çözünürlük sunan arka kameralara da sahip olmuş oluyorlar.

Huawei P40 teknik özellikleri

Ekran: 6,1 inç 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 60 Hz yenileme hızı

İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990

RAM: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB dahili, 256 microSD kart desteği

Arka Kamera: 50 MP + 16 MP + 8 MP

​Ön Kamera: 32 MP, f/2.2, 26mm geniş açılı ve kızılötesi sensör

Batarya: 3.800 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10.0 ve EMUI 10.1

Renkler: Siyah, altın, gümüş, mavi, beyaz, yeşil.

Boyutlar: 148.9 x 71.1 x 8.5 mm

Ağırlık: 175 gram

Huawei P40 fiyatı

Huawei Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre Huawei P40, ülkemizde 8.499 TL karşılığında satın alınabilecek. Tüketiciler, bu telefonu satın aldıkları takdirde Huawei'nin yeni kablosuz kulaklık modeli olan FreeBuds 3'e de ücretsiz olarak sahip olma imkanı yakalamış olacaklar. Huawei P40, ülkemizde 3 farklı renk seçeneğiyle satın alınabilecek.

Huawei P40 Pro, 6.58 inç büyüklüğündeki ekranına yerleştirilen ikili ön kamera kurulumu ile ön plana çıkıyor. Yine Kirin 990 işlemcisinden güç alan telefon 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahipken, tüketicilere 4.200 mAh kapasiteli batarya sunuyor. Telefonun arkasına baktığımızda 50 MP, 40 MP, 12 MP'lik kameralara ek olarak 3 boyutlu derinlik sensörü bizleri karşılıyor.

Huawei P40 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,58 inç 1200 x 2640 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 90 Hz yenileme hızı

İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990

RAM: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB - 256 GB dahili, 256 microSD kart desteği

Arka Kamera: 50 MP + 40 MP + 12 MP + 3 boyutlu derinlik sensörü

Ön Kamera: 32 MP, f/2.2, 26mm geniş açılı

Batarya: 4200 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Gümüş, altın, siyah, beyaz

Boyutlar: 158.2 x 72.6 x 9 mm

Ağırlık: 203 gram

Huawei P40 Pro fiyatı

Huawei'nin açıklamalarına göre şirketin P40 serisindeki ortanca telefonu P40 Pro, ülkemizde 11 bin 999 TL'lik fiyat etiketine sahip. Tıpkı Huawei P40 modelinde olduğu gibi bu akıllı telefonu da 3 farklı renk seçeneği ve FreeBuds 3 hediyesi ile satın alabiliyorsunuz.