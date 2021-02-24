İlk 1 İnçlik Kamera Sony IMX800, Huawei P50 ile Geliyor

Sony'nin yeni kamera sensörü IMX800'ün yakında gelmesi bekleniyor. Dünyanın ilk 1 inç mobil kamera sensörü olması beklenen IMX800'ün Huawei P50 serisinde yer alacağı iddia edildi.

Akıllı telefonlar için en önemli kıstaslardan biri kameralarının kalitesi haline geldi. Teknoloji devleri de birbiri ardına daha gelişmiş ya da daha farklı özelliklere sahip kameralar ve sensörler üretmeye başladı. Bu firmalardan biri de Sony.

Hali hazırda fotoğraf makineleri ve kameralar konusunda önemli bir konumda bulunan firma, akıllı telefonlar için de kameralar üretiyor. Bunların en sonuncusu ise 1 inçlik ilk mobil cihaz kamera sensörü olması beklenen IMX800.

IMX800, Huawei P50 serisiyle gelebilir

"Ana + ultra geniş + tele

Ana + ultra geniş + periskop

Ana + ultra geniş + tele + periskop + ToF"

Daha önce de çeşitli bilgileri önceden açıklamayı başarmış olan Twitter kullanıcısı @RODENT90, yaptığı paylaşımda Sony'nin yeni kamerası hakkında açıklamalarda bulundu. IMX800'ün nisan ayında karşımızda olacağını açıkladı.

Gönderiye göre üç farklı P50 modelinde 3 farklı kamera kombinasyonu yer alacak. Temel modelde bir ana sensör, bir ultra geniş açı kamerası ve bir de telefoto kamerası yer alacak. Huawei P50 Pro'da telefoto kamerasının yerini periskop kamera alacak. Huawei P50 Pro+ modelinde ise ana kamera, ultra geniş açı kamerası, telefoto, periskop ve ToF sensörü yer alacak.

Huawei 50 MP'den vazgeçmiyor

Bir başka Tweet'te de kullanıcı, Huawei'nin 50 MP lenslere ve RYYB filtreye bağlı kalacağını düşündüğünü belirtti. Yeni modelle birlikte her yönde otomatik fokuslama gibi özelliklerin de yeniden karşımıza çıkması bekleniyor.

Her üç modelin de yakın zamanda seri üretime girmesi bekleniyor olsa da piyasaya çıkışlarının bir önceki nesil ile aynı zaman aralığında olmayabileceği belirtiliyor. Sensörler nisan ayında gelecekse bu, P50 serisinin P40 gibi Mart ayında tanıtılamayacağı anlamına geliyor.