Huawei, yaklaşık bir ay önce duyurduğu harita uygulaması Petal Haritalar'ın beta sürümünü yayınladı. AppGallery üzerinden yayınlanan uygulama, Google Haritalar'daki özelliklerin neredeyse tümünü sunuyor. Uygulamanın tek eksiği, Türkçe dil desteğine sahip olmayışı gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, yaklaşık bir ay önce duyurduğu harita uygulaması "Petal Haritalar"ın mobil sürümünü, kendi uygulama mağazası AppGallery'de yayınladı. An itibarıyla beta sürüm olarak yayınlanan uygulama, sadece EMUI 11'le çalışan modellerde (Mate 40, Mate 30 ya da P40) kararlı sürüm olarak kullanılabiliyor.

AppGallery'de yer alan bilgilere göre Petal Haritalar, 140'tan fazla ülkede kullanılabiliyor. Ayrıca Türkiye de bu ülkelerden bir tanesi. Türk kullanıcıların yorumlarına baktığımızdaysa uygulamanın şu an için Türkçe dil desteğine sahip olmadığını görüyoruz. Peki Huawei'nin Google Haritalar'a rakip olarak geliştirdiği Petal Haritalar, kullanıcılara neler sunuyor?

Petal Haritalar'ın, Google Haritalar'dan hiçbir eksiği yokmuş gibi görünüyor

Huawei tarafından açıklanan verilere göre Petal Haritalar, 2 ya 3 boyutlu görüntüler sunabiliyor. Kullanıcılar, bu uygulamayı kullanarak gezintiler yapabiliyor, yeni yerler keşfedebiliyorlar. Ayrıca incelenmek istenen bir lokasyon, harita üzerinden de aranabiliyor. Huawei, Petal Haritalar'ın belirli lokasyonlarda anlık trafik verisi sağladığını, bununla birlikte de alternatif rotalar oluşturabildiğini ifade ediyor. Elbette bu durum, Petal Haritalar'ın navigasyon amacıyla da kullanılabildiğinin bir göstergesi.

Huawei'nin harita uygulaması, sadece 16 MB büyüklüğünde. Ayrıca tahmin edilebileceği üzere bu uygulamaya herhangi bir ödeme yapmadan ulaşılabiliyor. Eğer sizler de AppGallery üzerinden bu uygulamaya erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.