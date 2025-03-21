Huawei, 288 Hz yenileme hızına sahip Smart Screen S6 Pro modelini Super Mini LED panel ve gelişmiş ses sistemiyle tanıttı.

Huawei, Smart Screen S6 Pro isimli yeni akıllı ekranını görücüye çıkardı. Büyük ekranı ve yüksek yenileme hızıyla öne çıkan bu model, özellikle oturma odasını teknolojiyle buluşturmak isteyenler için tasarlanmış.

Huawei, Smart Screen S6 Pro adını verdiği yeni nesil akıllı ekranını tanıttı. İşte detaylar!

Huawei Smart Screen S6 Pro özellikleri

Huawei, Smart Screen S6 Pro modelinde yüzde 99 ekran-kasa oranına yer verdiğini ve ekranın duvardan yalnızca 5 mm uzaklıkta konumlandığını açıkladı. Neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip olan modelde Super Mini LED panel tercih edildi.

Şirket, ekranın Honghu görüntü motoruyla desteklendiğini ve yüzlerce aydınlatma bölgesi sayesinde parlaklık seviyesinin artırıldığını belirtti. Aynı zamanda algoritmalarla desteklenen yapısıyla ekranın 288 Hz yenileme hızına ulaştığı ifade edildi. Parlaklık, renk ve kontrast ayarlarının ise sahneye göre otomatik olarak düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Huawei, Smart Screen S6 Pro’nun donanımında 4 çekirdekli Cortex-A73 işlemciye yer verdiğini açıkladı. Bu işlemciye 4 GB fiziksel RAM ve 2 GB sanal RAM eşlik ettiğini belirten şirket, cihazın 128 GB dahili depolama alanı sunduğunu da paylaştı.

Ekranın Huawei telefonlardan görüntü yansıtmayı desteklediği ve dahili kamerasıyla kullanıcıların fitness hareketlerini takip edebildiği bilgisi verildi. Ayrıca modelde, oyunlara özel bir arayüzün bulunduğu ve Huawei Audio Vivid teknolojisiyle düşük frekansların 60 Hz seviyesine kadar indirilebildiği ifade edildi.

Huawei, Smart Screen S6 Pro modelinin 65 inç ile 98 inç arasında değişen farklı ekran boyutlarıyla satışa sunulacağını açıkladı. Şirket, modelin fiyat aralığını ise 900 dolar ile 2.355 dolar arasında olarak belirledi.