Huawei, Türkiye'de satışa sunacağı yeni ürünlerini duyurdu. Yapılan açıklamalarda en dikkat çeken ürün, şirketin katlanabilir ekranlı yeni telefonu Mate X6 oldu.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, düzenlediği bir etkinlikte Türkiye'ye getireceği yeni ürünlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar, Huawei tutkunlarının yepyeni ürünlerle tanışma fırsatı yakalayacaklarını gözler önüne seriyor.

Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye pazarına getirilecek en dikkat çekici ürün, Mate X6 olacak. Markanın katlanabilir ekranlı telefonu, Samsung Galaxy Z Fold6'nın en önemli rakiplerinden bir tanesi.

Daha uygun fiyatlı telefon arayanlara: nova 13 serisi de geliyor!

Huawei'nin Türkiye'ye getireceği tek akıllı telefon Mate X6 değil. Şirket, birkaç ay önce duyurduğu nova 13 serisini de ülkemize getirmeye hazırlanıyor. Etkileyici özelliklerle donatılan telefon, özellikle de genç tüketicilere hitap ediyor.

Kulaklık olmadan olmaz: FreeBuds Pro 4 ve Rose Gold renkli FreeClip geliyor!

Huawei'nin gelişmiş özelliklerle donattığı kablosuz kulaklık modeli FreeBuds Pro 4 de ülkemize gelecek ürünler arasında yer alıyor. Yüksek ses kalitesi sunan Dual-driver True Sound teknolojisi ile donatılan kablosuz kulaklık, yapay zekâ destekli gürültü engelleme teknolojisi ile 100 dB’ye kadar dış sesleri engelliyor. Şirket ayrıca "FreeClip" isimli kablosuz kulaklığının Rose Gold renkli versiyonunu da ülkemizde satacak.

Huawei Mate X6'nın tüm teknik özellikleri için:

Huawei nova 13 serisi ile ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz: