Huawei Watch Fit ailesinin en yeni üyelerinden Fit 4 Pro'yu tasarımdan performansa her detayıyla yakından inceledik.

Huawei, akıllı saatlerinde hem farklı serilerde farklı tasarım dilleri ile geniş kullanıcı kitlesine hitap ediyor hem de batarya performansı, malzeme kalitesi, sağlık ve egzersiz takibi gibi gelişmiş özellikleriyle oldukça iyi bir deneyim sunuyor.

Watch Fit ailesi de enerjik ve modern tasarım dili, egzersiz ve sağlık takibi özellikleri ve yüksek performansıyla bu seriler arasında öne çıkanlardan biri. İşte bu serinin en yeni üyelerinden Watch 4 Fit Pro'yu bir süre kullandım ve detaylı inceleme fırsatı yakaladım. Gelin Watch Fit 4 Pro'ya yakından bakalım.

Bu aşırı enerjik ve şık görünen saatin tasarım detaylarıyla başlayalım:

Huawei Watch Fit 4 Pro, ilk bakışta oldukça şık ve premium bir görünüme sahip. Titanyum alaşımlı çerçevesi, safir camı ve havacılık sınıfı alüminyum gövdesi ile bu premium görünüşü malzeme kalitesi ile de pekiştiren Watch Fit 4 Pro, rahat dokuma kayışı ve renk seçenekleri ile şık görünüme spor dokunuşla iyi bir denge oluşturuyor.

Yeşil renkteki 3D örgü dokuma kayış yalnızca görsel olarak iyi bir seçenek değil. Aynı zamanda hızlı kuruyan ve hava alan yapısı sayesinde terlemeyi önlüyor ve su sporlarında kısa sürede kuruyarak iyi bir performans sağlıyor. Ben bu yeşil kayış ile kullanım haliyle mavi ve siyah seçenekleri olan 3D şekillendirilmiş kayışı deneme fırsatım olmadı ama o da hem oldukça şık görünüyor hem de özellikle su aktiviteleri için geliştirilmiş tasarımıyla dikkat çekiyor.

Watch Fit 4 Pro bilekte nasıl hissediliyor?

Huawei Watch Fit 4 Pro'yla pro modellerdeki genel ''büyük ve ağır saat'' algısını adeta baş aşağı etmiş. 9.3 mm'lik inceliği ve 32 gramlık ağırlığıyla Watch Fit 4 Pro, kolda oldukça şık duruyor. Benim deneyimlediğim yeşil dokuma kayış da o kadar hafif ki bilekte sanki hiçbir şey yokmuş gibi hissettiriyor; terleme sorunu da hiç olmuyor. Tabii bu noktada eğer silikon kayışlara alıştıysanız başta biraz garip hissedebilirsiniz ama alışınca kayışın hafifliği gerçekten fark yaratıyor.

Gölgede de güneşte de rahat kullanım sağlayan ekran:

Huawei Watch Fit 4 Pro, 1.82" AMOLED ekran ile geliyor. 3000 nit parlaklığı ile güneş altında bile konforlu bir ekran deneyimi sağlıyor. Bu sayede özellikle egzersiz için dış mekanda çok sık kullanacaklar da rahatça kullanabilir, ''aman ekranım parladı göremiyorum'' derdi olmaz.

Ekran aynı zamanda genişliğiyle de kullanım kolaylığı sağlıyor. Birazdan detaylı değineceğim ama ekran üzerinden metin yazarak mesaj cevaplamak da alışınca oldukça pratik oluyor.

Egzersiz takip özellikleri artık çok daha gelişmiş durumda:

Eğer günlük egzersizleriniz ve aktiviteleriniz için bir akıllı saat kullanıyorsanız özellikle motivasyonu etkilemesi yönünden ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuzdur. Ben de uzun süredir Watch Fit 3 kullanıyorum ve günlük egzersizlerim için beni gerçekten harekete geçiren bir yönü vardı. Watch Fit 4 serisi ile gelişen yeni egzersiz özellikleri, yeni modlar, eklenen barometre gibi detaylar gerçekten bu noktada sporculara ve aktif bir hayatı olanlara büyük fayda sağlayacak gibi duruyor.

Ben Watch Fit 4 Pro'nun bu yönünü çok fazla deneyimlemedim ama yaptığım kısa açık hava yürüyüşlerinde hem konum belirleme hem rota oluşturma hem de tüm verilerin tutarlılığı açısından oldukça iyi bir performans gözlemledim Bu noktada da devreye Huawei'nin L1+L5 ile Ayçiçeği Konumlandırma Sistemi giriyor. Akıllı saat bu noktada bir önceki jenerasyona göre -yani benim uzun zamandır kullandığım Fit 3 serisine göre- %30 iyileştirme sunuyor. Ki ben Watch Fit 3'ü kullanırken de tüm bu verilerle ilgili oldukça iyi sonuçlar alıyordum.

Ayrıca Huawei Watch Fit 4 Pro'da renkli haritalar ve rotalar da gerçekten büyük kolaylık sağlıyor. Egzersiz esnasında hem kenardaki butonla kontrol çok kolay hem de renkli ve detaylı rotalar takibi kolaylaştırıyor.

Eğer su sporlarıyla ilgileniyorsanız da Watch Fit 4 Pro nefis özellikler sunuyor. Henüz deneyimleyemedim ama su sporlarında rota takibi özelliği gelmiş durumda ve yeni derinlik sensörü sayesinde 40 metreye kadar dalışlarda gerçek zamanlı dalış verileri veriyor.

Gelelim sağlık takibi özelliklerine:

Ben akıllı saatleri sağlık takibi için aktif olarak kullanmayı gerçekten seviyorum. Stres seviyesi, uyku takibi, döngü takibi, nabız ölçümü gibi klasikleşmiş özellikler, özellikle de veriler birikip de artık ortalama değerlendirmeler sunmaya başlayınca çok iyi oluyor. Watch Fit 4 Pro da tüm bu özelliklere sahip. Daha güzeli, fazlası da var.

Öncelikle en büyük yenilik, Watch Fit 4 Pro'nun EKG ölçümü yapabiliyor olması. Tabii ki bu özellik de sertifikalı ve ölçümlerin doğruluğuna güvenebiliriz demek oluyor bu. Tabii ki bir doktor gözetiminde hastane ortamında yapılmış bir değerlendirme değil bu ama genel takip ve bir sorun olup olmadığını anlamaya yönelik veri sunma açısından oldukça başarılı. Vicut sıcaklığı ölçümü de yapabiliyoruz ki bu da hastalık durumlarında kolayca takibini yapmanın oldukça faydasını göreceğiniz bir özellik.

En çok hoşuma giden geliştirmelerden biri de uyku takibi kısmına eklenen yenilikler oldu. HRV ölçümü eklenmiş örneğin, bu da uyku kalitesini ve vücut stres oranını ölçüp etkili veriler sunuyor. Ayrıca döngü takibi de benim için kritik özelliklerden biri. Huawei Health uygulaması üzerinden de saat üzerinden de rahatça kontrol yapabilmek ve sunulan veriler benim için oldukça yeterli.

Dediğim gibi, bu sağlık verileri biraz da uzun süreli kullanımda anlamlı ve düzenli verilerin toparlanmasıyla oluyor. Bu noktada da kişiselleştirilmiş analizlerin ve önerilerin sunulması çok iyi gerçekten. Huawei Watchj Fit 4 Pro ve Huawei Health uygulaması üzerinden düzenli olarak uyku, egzersiz, stres gibi konularda öneriler almak günlük akışta kendimize daha fazla dikkat etmemizi sağlıyor.

Huwei Watch 4 Pro'da arama ve mesajlaşma özellikleri de çok iyi çalışıyor:

Telefonunuzla bağlantıyı tamamladıktan sonra Huawei Watch Fit 4 Pro sorunsuz çalışıyor. Ben kullandığım süre boyunca herhangi bir bağlantı sorunu yaşamadım ve hem aramalarımı rahatça cevapladım hem de gelen bildirimleri kontrol edip WhatsApp vb. mesajlarımı yanıtlayabildim.

Klavyede Türkçe dil desteği olması da burada büyük fayda sağlıyor ve önerilerle de kullanımı daha kolay hale getiriyor.

Şarj konusunda Huawei yine farkını ortaya koymuş durumda:

Şimdiye kadar pek çok farklı markanın akıllı saatini denedim. Ve çok net söyleyebilirim ki batarya performansı konusunda Huawei gerçekten rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Uzun süredir kullandığım Watch Fit 3'te de hiç şarj sorunu yaşamıyordum ve ortalama haftada bir şarj ile tüm takip özelliklerini, arama cevaplama gibi özellikleri ve haftada 2-3 egzersiz modunu kullanıyordum.

Watch Fit 4 Pro da bu konuda müthiş bir performans sergiliyor. Aktif kullanımda 7-10 gün arası bir kullanım sunuyor. Ben saati yaklaşık 10 gün kullandım ve 8. günde tamamen bitmeden şarja taktım. Bu süreçte de test etmek için saati bolca kullanmıştım gerçekten. Yani sürekli şarj bitti, şarja takayım derdi olmadan Watch Fit 4 Pro'yu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten 60 dakikada da full şarj oluyor, yani bittiğinde de çalışırken masanızda bir saat şarja takıp yolunuza devam edersiniz.

Uyumluluk konusuna da değinelim:

Ben bir iPhone kullanıcısıyım ve şimdiye kadar kullandığım hiçbir Huawei akıllı saat ile bağlantı sorunları yaşamadım. Huawei Health uygulamasının kurulumunu yapmak da zaten çok kolay. Uygulamayı kurup, bağlantıyı yaptıktan sonra cihaz da uygulama da sorunsuz çalışıyor.

Ayrıca Android ile uyumunu da denedim tabii ki ve yine aynı şekilde sorunsuz bağlantı ile hiçbir özellikte problem yaşamdan kullanabildiğimi söyleyebilirim.

Sonuç olarak...

Huawei Watch Fit 4 Pro, özellikle daha spor bir görünümü seviyorsanız, sağlık ve egzersiz özelliklerini rahatça kullanabileceğiniz bir akıllı saat arıyorsanız mutlaka değerlendirmeniz gereken bir ürün. Sunduğu özelliklerin yanında gerçekten premium hissettiren tasarımı da düşünülünce fiyat aralığı da bu segmente göre bence oldukça makul. Huawei Watch Fit 4 Pro, siyah, mavi ve yeşil renk seçenekleri ile 9.699 TL'den satışta.

Serinin bir de Watch Fit 4 modeli var tabii ki, merak edenler için onun da fiyatı siyah, beyaz ve mor renk seçenekleri için 5.699 TL, gri renk seçeneği için ise 6.299 TL.

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