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Hyundai Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Hyundai, Ekim 2026 döneminde binek, SUV, hibrit ve tamamen elektrikli modelleriyle araç satın almak isteyenler için geniş seçenekler sunuyor. Peki Ekim ayı Hyundai güncel sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi modellerde indirim ve kampanya sunuluyor?

Hyundai Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Hyundai, Ekim 2026 döneminde Türkiye sıfır otomobil pazarında farklı segmentlere hitap eden modelleriyle yakından takip edilen markalar arasında. Markanın şehir içi kullanıma yönelik kompakt otomobillerinden SUV seçeneklerine, hibrit modellerden tamamen elektrikli IONIQ ailesine kadar uzanan ürün gamının güncel fiyatları yeni araç satın almayı planlayanlar tarafından araştırılıyor.

Yeni bir Hyundai satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra modele özel indirimler, dönemsel kampanyalar ve finansman seçenekleri de satın alma kararında önemli rol oynuyor. İşte Hyundai Ekim 2026 sıfır araç fiyatları, kampanyalar, indirimler ve kredi fırsatları...

İçerikten Görseller

Hyundai Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Hyundai Tucson
Hyundai i20
Hyundai Bayon
Hyundai Tucson +2

Hyundai Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Hyundai Tucson

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
i20 1.582.000 TL 1.575.000 TL
i30 2.120.000 TL 2.120.000 TL
BAYON 1.672.000 TL 1.645.000 TL
KONA 2.366.000 TL 2.295.000 TL
TUCSON 2.599.000 TL -
INSTER 1.670.000 TL 1.520.000 TL
KONA Elektrik 2.400.000 TL 2.270.000 TL
IONIQ 5 3.350.000 TL 3.350.000 TL
Yeni IONIQ 6 3.246.000 TL 3.246.000 TL
IONIQ 9 6.040.000 TL 6.040.000 TL
TUCSON Hibrit 3.720.000 TL 3.720.000 TL
SANTA FE Hibrit 6.180.000 TL 6.180.000 TL

Hyundai i20: 135 Bin TL'ye Varan İndirim veya 250 Bin TL'ye %0,99 Faiz

Hyundai i20

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Hyundai i20 için Ekim ayında iki farklı satın alma seçeneği bulunuyor. Elite versiyonunda 135.000 TL'ye varan indirim sunulurken Style ve Elite versiyonlarında 250.000 TL, 12 ay ve %0,99 faizli kredi kullanılabiliyor.

Hyundai BAYON: 155 Bin TL'ye Varan İndirim veya 250 Bin TL'ye %0,99 Faiz

Hyundai Bayon

Hyundai BAYON'da Elite versiyonuna özel 155.000 TL'ye varan indirim fırsatı sunuluyor. İndirim yerine kredi kullanmayı tercih edenler ise Style ve Elite versiyonlarında 250.000 TL, 12 ay ve %0,99 faizli kredi seçeneğinden yararlanabiliyor.

Hyundai TUCSON: 130 Bin TL'ye Varan İndirim

Hyundai Tucson

Hyundai TUCSON'da model yılına ve donanım seviyesine göre farklı indirimler bulunuyor. 2025 model TUCSON'da 90.000 TL'ye, 2026 model TUCSON'da ise 130.000 TL'ye varan indirim sunuluyor.

2025 model araçlardaki 90.000 TL'lik indirim, 1.6 CRDi Elite Plus 4x4 DCT versiyonu için geçerli. 2026 model araçlardaki 130.000 TL'lik indirim ise 1.6 T-GDI Elite 4x2 DCT versiyonuyla sınırlı.

Hyundai INSTER Kampanyası: 150 Bin TL İndirim

Hyundai Inster

Hyundai'nin tamamen elektrikli kompakt modeli INSTER için 150.000 TL indirim fırsatı bulunuyor. Kampanya, markanın açıklamasına göre tüm INSTER versiyonlarında geçerlidir.

İndirim sonrasında 2026 model INSTER Dynamic versiyonu 1.520.000 TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Advance ve Cross Advance gibi diğer versiyonların fiyatları ise donanım ve model yılına göre değişiyor.

Hyundai KONA Elektrik: 130 Bin TL İndirim

Hyundai Kona

Hyundai KONA Elektrik için 130.000 TL indirim uygulanıyor. Kampanya hem 2025 hem de 2026 model yılı için listeleniyor. 2025 model KONA Elektrik'in kampanyalı fiyatı 2.270.000 TL'den başlarken 2026 model araçlarda fiyat 2.349.000 TL'den başlıyor. Kampanyalar 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

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