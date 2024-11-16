Apple, iOS 18'le çalışan bazı iPhone'larda iCloud'a kaydedilen notların kaybolmasına yol açan durumla ilgili resmî çözüm yolunu paylaştı. Eğer siz de notlarınızı kaybettiyseniz bu çözümü deneyin.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son birkaç gündür ilginç bir konuyla gündemdeydi. Daha çok iOS 18 kullanan bazı iPhone sahipleri, iCloud için gönderilen son hüküm ve koşullar metnini onayladıktan sonra iCloud'a kaydedilmiş olan notlara ulaşamaz olmuşlardı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple'dan konuyla ilgili resmî açıklama geldi. Yapılan açıklama ile Notlar uygulamasındaki verilerini kaybeden kullanıcıların neler yapmaları gerektiği açıklandı. Apple'ın açıklaması, kaybolan notların çok kolay bir kaç hamle ile geri getirilmesini mümkün kılıyor.

Eğer daha önce kaydettiğiniz notlara ulaşamıyorsanız yapmanız gerekenler şöyle:

Adım #1: "Ayarlar" bölümüne girin.

"Ayarlar" bölümüne girin. Adım #2: İsminizin yazdığı yere dokunun.

İsminizin yazdığı yere dokunun. Adım #3: "iCloud" seçeneğine dokunun.

"iCloud" seçeneğine dokunun. Adım #4: "Notlar"a dokunun.

"Notlar"a dokunun. Adım #5: "Bu iPhone'u Eşzamanla" seçeneğini aktif edin.

İşte iCloud hüküm ve koşullarını kabul ettikten sonra yaşanan notların kaybolması sorunu çözmek için bu yöntemi uygulamanız gerekiyor.