iFixit, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu Parçalarına Ayırdı

Yaptığı telefon parçalama videolarıyla tanınan iFixit kanalı, bu kez iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu parçalara ayırdı ve telefonunun iç yüzünü bizlere gösterdi. iFixit, videonun yanı sıra bir de telefonlar için bir kılavuz yayınladı.

Teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni akıllı telefon serisi, şirketin dünya genelindeki mağazalarında yerini almaya ve alıcı bulmaya başladı. Ancak serideki her telefon mağazadaki yerini hemen almadı. Apple, ilk etapta yalnızca iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerini satışa çıkardı.

Bugünse her iki model de yaptığı telefon inceleme ve parçalama videolarıyla bilinen iFixit kanalının eline geçti. iFixit, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun içini açarak detaylı bir şekilde anlattı. iFixit'in akıllı telefonun içindeki bileşenleri çıkararak telefon hakkında detaylı bilgi verdiği videosu, 1 saat 30 dakika uzunluğundaydı.

iPhone 12'de LiDAR yuvası bulunuyordu:

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun içinin açılmasıyla verebileceğimiz ilk tepki her iki telefonun da birbirine fazlasıyla benzediğiydi. iFixit, daha ucuz model olan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro hakkında ilgi çekici bir farkı da paylaştı. Buna göre iPhone 12 Pro'da yer alan LiDAR sensörünün yeri aslında iPhone 12'de de bulunuyordu.

Fakat Apple, akıllı telefonun LiDAR sensörü yuvasına bir sensör koymamış ve bu bölüme plastik bir parça yerleştirmişti. Bunun yanı sıra iFixit, akıllı telefonların mantıksal kartlarının da muhtemelen 5G teknolojinin eklenmesiyle birlikte daha büyük bir hale geldiği bilgisini paylaştı.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu parçalarına ayıran iFixit, bir de akıllı telefonlar için bir kılavuz oluşturdu. Henüz tamamlanmayan kılavuzda iPhone 12 veya 12 Pro'yu parçalara ayırmak için gereken alet ve edevatlar ve dikkat edilmesi noktalardan bahsedildi.

Apple'ın iPhone 12 Pro modeli, kullanıcılarının eline ulaşmaya başladıktan bir gün sonra ciddi bir şikayetle gündeme gelmişti. Kullanıcılar, akıllı telefonlarının 5G bağlantıyla birlikte çalışması durumunda ekranı açık bırakıldığı takdirde 2,5 saat içinde bataryasının çok büyük bir kısmını kaybettiğini belirtmişlerdi.