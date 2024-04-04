E-ticaret çözümleri sağlayan Türk şirket ikas, 20 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım, şirketin yurt dışı büyümesinde kullanılacak.

2018 yılında Ankara’da Mustafa Namoğlu, Ömercan Çeliker, Tugay Karaçay ve Umut Ozan tarafından kurulan ikas, e-ticaret ve e-ihracat çözümleri sağlayan bir girişimdi. Şirket; Shopify, WooCommerce ve Wix gibi firmalar ile rekabet ediyordu.

Bugün ise ikas hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, sosyal medya ve sitesinden yaptığı açıklamada 20 milyon dolarlık dev bir yatırım aldığını duyurdu.

Yurt dışı büyümesini hızlandırmada kullanılacak

Açıklamaya göre 20 milyon dolarlık yatırım, Seri A yatırım turunda Dünya Bankası kuruluşu olan IFC ve Re-Pie portföy liderliğinde alındı. Şirket, bu yatırım ile Türkiye’den sonra Avrupa’da da aynı başarıyı sürdürmek istediklerini belirtti. CEO Mustafa Namoğlu da açıklamasında yatırımı yurt dışı büyümelerini hızlandırmak için kullanacaklarını ifade etti:

“Yeni finansmanı tamamen yurt dışı büyümemizi hızlandırmak amacıyla kullanacağız. Bu yatırım turu bizi heyecanlandırsa da yolun hâlâ çok başında olduğumuzu ve yapacak pek çok işimiz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. ikas olarak en büyük amaçlarımızdan biri, ekibinin yaş ortalaması sadece 28 olan bu genç Türk şirketinin yurt dışında neler yapabileceğini herkese göstermek. Bu yolda bize güvenen, başta ikas kullanıcıları olmak üzere ekibimize, yatırımcılarımıza ve tüm destekçilerimize minnettarız.

Kendisini “yeni nesil e-ticaret” altyapısı olarak tanımlayan şirket, altyapısı ile teknik bilgiye ihtiyaç olmadan dakikalar içinde e-ticaret sitesi kurmayı sağlıyor. Ayrıca pazar yerlerinin ve e-ticaret sitelerinin tek bir panelden yönetilebildiği de belirtiliyor.