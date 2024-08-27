IKEA, kullanıcıların birbirilerine mobilyalarını satabileceği bir ikinci el satış platformunu test etmeye başladı. Platform, şimdilik sadece 2 ülkede var.

Ev eşyalarıyla dünyanın en ünlü mağazalarından biri olan IKEA, son zamanlarda dijital satıcılığa da yoğunlaşmaya başlamıştı. Şirketten şimdi de bu kapsamda çok önemli bir adım geldi.

IKEA, ikinci el pazar test etmeye başladı. Bu kapsamda kullanıcılar, yeni bir online platform sayesinde IKEA markalı mobilyalarını diğer müşterilere satabiliyorlar.

Şimdilik sadece 2 ülkede var

IKEA’nın “IKEA Preowned” isimli ikinci el satış platformu, testler kapsamında İspanya ve Norveç olmak üzere sadece iki ülkenin başkentleri Madrid ve Oslo’da çıkış yaptı. Yani Türkiye de dahil diğer pazarlarda henüz yok.

Şirket, aralık ayına kadar platformu test edeceğini belirtmiş. Aralıktan sonra ise değerlendirme gerçekleştirilecek ve yeni adımların ne olacağına karar verecek. Başarılı olursa önümüzdeki yıl diğer ülkelere gelebileceğini tahmin edebiliriz.

Kullanıcılar, normal bir online pazar yeri gibi IKEA mobilyalarının fotoğraflarını ve fiyatlarını platforma ekliyorlar. Listelemeler, genel anlamda IKEA’nın kendi sitesini andırıyor. Satıcının ve alıcının buluşmak zorunda olduğunu ekleyelim. Mobilyanın belli bir zaman ve yer belirlenip orada teslim edilmesi gerekiyor. Siteye göz atmak için buradaki bağlantıya tıklamanız yeterli.

İlan vermek şimdilik tamamen ücretsiz. Ancak IKEA’nın sahibi Ingka Group’un CEO’su, ileride sembolik bir ücret olabileceğini aktarmış. Ödemeler, ek ücret olmadan bankadan transfer ile gerçekleştiriliyor. Ayrıca mobilyanın satış fiyatının %15’i kadar ek ücret ile IKEA hediye kartı olarak ödeme alma seçeneği de var.