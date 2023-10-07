Yakın tarihimizde silinmez bir kara leke olan İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan sayısız kan donduran olayın yanı sıra aynı zamanda şartlar gereği pek çok sıra dışı olay da yaşandı. Gelin bazılarını ilk kez duyacağınız İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan ilginç olaylar hakkındaki bilgilere yakından bakalım.

1939 yılında başlayan ve 1945 yılına kadar süren İkinci Dünya Savaşı, tarihin gördüğü en kanlı olayların yaşandığı dönem olmuştur. Tüm dünyanın birbirine girdiği ve insanlık denen kavramın yalnızca bir kelime olarak anıldığı bu süreçte yaşananlar elbette tarihte kara bir leke olarak yerini aldı. Fakat bu dönemde yaşanan bu kadar korkunç olayın yanı sıra aynı zamanda epey ilginç şeyler de yaşandı.

Tarih tekerrürden olduğu kadar tesadüften de ibarettir. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanmış bazı olaylar da bu tür tesadüfler sonucu ortaya çıkmıştır. Bazıları bugüne yanlış aktarılmış, bazıları unutulmuş, bazıları ise hasıraltı edilmiştir. Gelin İkinci Dünya Savaşı’na biraz farklı bir pencereden bakalım ve o dönem yaşanmış olaylar hakkındaki bazı ilginç bilgileri görelim.

İkinci Dünya Savaşı gerçekleri:

Naziler az kalsın oturdukları yerden savaşı kazanacaklardı.

Son Japon askeri savaştan onlarca yıl sonra silah bıraktı.

Polonya ordusunda rütbeli bir ayı asker vardı.

Havacıların neredeyse yarısı savaşta değil, eğitim uçuşlarında öldü.

Gandhi daha savaş çıkmadan Hitler’e barış için mektuplar göndermişti.

M&M şekerler ABD ordusuna özel olarak üretilmişlerdi.

Naziler yalnızca Yahudilere soykırım yapmadı.

Naziler az kalsın oturdukları yerden savaşı kazanacaklardı:

Her ne kadar ruh hastası olsalar bile Nazilerin bu dönemde imza attıkları teknolojilere hayran kalmamak elde değil. Bunlardan bir tanesi de V-3 topuydu. 1942 yılında yapımına başlanan büyük kalibreli bu topun uzunluğu tam 130 metreydi. Maksimum atış menzili ise 165 kilometreden fazlaydı. Naziler bu topu Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesindeki sığınaklarından İngilizleri vurmak için tasarlamışlardı. Neyse ki top tamamlanamadan bir bombardıman sırasında kullanılamaz hale geldi. Eğer kullanılsaydı bugün bambaşka bir dünyada yaşıyor olacaktık.

Son Japon askeri savaştan onlarca yıl sonra silah bıraktı:

Hiroo Onoda, 18 yaşında genç bir asker olarak Japon İmparatorluk Ordusu’na katıldı. İkinci Dünya Savaşı başladıktan sonra istihbarat eğitimi aldı ve 1944 yılında istihbarat subayı olarak Filipinlere bağlı Lubang Adası’na gönderildi. ABD askerleri 1945 yılında adaya gelince Onoda ve üç askeri dağa çıktı. Bu süreçte gerilla savaşı veren askerler 30’dan fazla Filipinli öldürdüler.

1945 yılında Japonya’nın teslim olduğunu bir broşürden öğrenseler bile inanmadılar. Onoda’nın askerlerinden biri teslim olurken diğer ikisi polisle girdiği çatışmada öldü. Aradan yıllar geçmişti ama Onoda uçakla tepesinden bırakılan bilgilendirme mesajlarına rağmen savaşın bittiğine inanmıyordu. En sonunda 1974 yılında eski komutanı onu Japon imparatorunun emriyle görevden almaya geldi. Hiroo Onoda, tam 29 yıl boyunca bir hiç uğruna Filipin dağlarında yaşamıştı.

Polonya ordusunda rütbeli bir ayı asker vardı:

Sovyetler Birliği’ne bağlı Polonya II. Kolordu askerleri, İran’ın Hamadan şehrinde tren istasyonunda annesi avcılar tarafından öldürülmüş bir yavru ayı buldular. Votka şişesinden sütle beslendikleri bu ayı onlarla pek çok farklı ülke gezdi. Erzakının ordu tarafından karşılanması için asker olarak kaydedildi. Kolordu İtalya’ya geldiği zaman mühimmat kutularının taşınmasına yardım etti ve katkıları sayesine onbaşı rütbesi verildi. Wojtek adını verdikleri bu ayı pek çok general ve devlet adamının ziyaretleri ile ülkede meşhur oldu. Savaştan sonra İskoçya'da bulunan Edinburgh Hayvanat Bahçesi'e bırakıldı ve hayatını burada huzur içinde tamamladı.

Havacıların neredeyse yarısı savaşta değil, eğitim uçuşlarında öldü:

İkinci Dünya Savaşı sırası kullanılan uçaklar her zaman teknik olarak yeterli donanıma sahip değildi. Uçaklar sağlam olsa bile pilot sayısı çok azdı. Bu nedenle yüzbinlerce genç asker eğitim uçuşlarına alındı ama maalesef bu askerlerden bazıları bırakın savaşa katılmayı yere bile inemedi. İkinci Dünya Savaşı sırasında bilinen 52 binden fazla havacı hayatını kaybetti. Bunların 26 bine yakını ise eğitim uçuşları sırasında hayatını kaybedenlerdi. Daha ilginç olan ise eğitimde ölen havacıların yaklaşık 15 bini ABD ordusu askeriydi.

Gandhi daha savaş çıkmadan Hitler’e barış için mektuplar göndermişti:

Hindistan bağımsızlık hareketinin ruhani lideri olan Mahatma Gandhi, Londra’da eğitim gördüğü için Avrupa’da yaşanan hareketliliği doğru yorumlamış ve her an bir savaş çıkacağını anlamıştı. Bu nedenle ilk kez 12 Aralık 1931 tarihinde İtalyan diktatör Benito Mussolini ile bugün geriye tek bir kanıtı kalan gizli bir görüşme yapmıştı.

Aradan yıllar geçip de Avrupa’nın daha da kötü hale gittiğini gören Gandhi, tek çarenin Alman diktatör Adolf Hitler ile görüşmek olduğunu anladı ve ona biri 1939, diğeri 1940 tarihli iki mektup yazdı. Bu mektuplarda Hitler’e ‘Sevgili arkadaşım’ olarak hitap eden Gandhi, ona dünya savaşını durduracak tek kişinin kendisi olduğunu söylüyordu. Fakat o dönem bir İngiliz sömürgesi olan Hindistan’dan gönderilen bu mektupların hiçbiri bırakın Hitler’e ulaşmayı, ülkeden bile çıkamadı.

M&M şekerler ABD ordusuna özel olarak üretilmişlerdi:

Bugün hepimizin bildiği dünyanın en ünlü şeker markalarından olan M&M, üretici Mars şirketi sahibinin İspanya İç Savaşı’nda şekerle kaplı çikolatalar yiyen İngilizlerle tanışması ile ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı başlayıp da şeker ve çikolata kıtlığı ortaya çıkınca daha önce görmüş olduğu bu fikri üretime geçirdi ve şeker kaplı olduğu için çok daha uzun süre dayanan bu çikolataları piyasaya çıkardı. Aslında piyasaya çıkardı demek doğru olmaz çünkü savaş boyunca tüm ürünler cephede savaşan ABD askerlerine gönderildi ve hatta karaborsa satışları saymazsak sivil halka satılması yasaklandı.

Naziler yalnızca Yahudilere soykırım yapmadı:

Adolf Hitleri’in Nazizim politikasına göre Almanya’nın bu hale düşmesinin bir numaralı nedeni Yahudilerdi ve bu nedenle Yahudiler yok edilmesi gereken ilk hedef olarak görülüyordu. Fakat işler düşündükleri kadar basit değildi ve ellerinde sayısız Sovyet esir vardı. Bunun yanı sıra alt ırk gördükleri Romanlar ve saf ırkı bozan engelliler vardı. Kesin olmamakla birlikte Naziler tarafından öldürülen 18 milyona yakın insanlar şu şekildeydi:

6 milyon Yahudi

5.7 milyon Sovyet sivil

3 milyon Sovyet savaş esiri

1.8 milyon Polonyalı sivil

500 bin Roman

300 bin Sırp sivil

250 bin engelli kişi

Tarihin gördüğü en kanlı olayların meydana geldiği İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan olaylar hakkında bazılarını ilk kez duyduğunuz ilginç bilgilerden bahsettik. Tarihi bilmek kadar ondan ders almak ve bu hataları bir daha tekrarlamamak da bir o kadar önemli.

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