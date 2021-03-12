İkiz Doğumların Artış Göstermesinin Sebebi Açıklandı

Yeni bir araştırma, dünya çapında ikiz bebek doğum oranlarının yüzde 30 seviyelerinde artış gösterdiğini ortaya koydu. Bu artışın en önemli nedeniyse tıbbi yardım ile üreme yöntemleri.

165 ülkeden 2010-2015 yılları arası ikiz çocuk doğum oranlarına ait verileri derleyen araştırmacılar, elde ettikleri verileri 1980-1985 arasındaki oranlarla karşılaştırdılar. Human Reproduction adlı dergiye yayımlanan araştırma sonuçlarına göre ikiz çocuk doğum oranları, 80’lerden bu yana yüzde 30 seviyelerinde artmış durumda.

Yapılan açıklamalara göre dünya çapında ikiz bebek doğum oranı 1000’de 9’dan 1000’de 12’e yükselmiş durumda. En yüksek ikiz doğum oranı ise Avrupa ve Kuzey Amerika’da görülüyor. Araştırmacılara göre Afrika’da ikiz doğum oranları her zaman yüksek olduğundan bu bölgede büyük bir artış gözlemlenmiş değil. Halihazırda gerçekleşen ikin doğumların yüzde 80’ine Afrika ve Asya ev sahipliği yapıyor.

Tıbbi yardımla üreme, ikiz bebek sayısındaki artışın en büyük nedeni

Söz konusu araştırmanın başyazarı olan Oxford Üniversitesi'nden Prof. Christiaan Monden, Afrika’da ikiz bebek doğum oranlarının yüksekliği ile ilgili olarak, “Afrika'da ikiz doğum oranı çok yüksek çünkü burada çift yumurta ikizlerinin sayısı çok fazla. Bu, büyük olasılıkla Afrika nüfusu ile diğer popülasyonlar arasındaki genetik farklılıklardan kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

Araştırmaya göre 1970'lerden bu yana artarak devam eden tüp bebek, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu, suni döllenme, ovarsan gebelik gibi tıbbi yardımla üreme, çoklu doğum oranlarının artmasındaki ana sebebi oluşturuyor. Ayrıca ileri yaşta hamileliğin, artan doğum kontrol yöntemlerinin ve daha düşük doğurganlığın da artışta rol oynadığı ifade ediliyor.

Zengin ülkelerde doğan ikizlerin hayatta kalma oranı, orta ve düşük gelirli ülkere göre daha fazla

Prof. Monden, tekil gebeliklerin daha az riskli olduğunu ifade ederken; “İkiz doğumlar, bebekler ve çocuklar arasında daha yüksek ölüm oranları; hamilelik sırasında ve doğum sırasında ve sonrasında anneler ve çocuklar için daha fazla komplikasyonlarla ilişkili olduğu için bu önemli” şeklinde konuştu.

Araştırma, ikiz bebek doğum oranlarının yanı sıra hayatta kalma ihtimalleri ile ilgili de veriler ortaya koyuyor. Buna göre düşük ve orta gelirli ülkelerdeki ikizlerin hayatta kalma ihtimalleri zengin ülkelere göre daha düşük. Özellikle Sahra altı Afrikasında çoğu ikizden biri, daha yaşamlarının ilk yıllarında hayata veda ediyorlar ki bu sayı yılda 200.000’in üzerine çıkabiliyor.