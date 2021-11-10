Tüm Kamyon ve Otobüsler 2040 Sonrası 'Çevre Dostu' Olacak

İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden İklim Zirvesi'nde yeni bir karar alındı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 13 ülke, 2040 yılından itibaren tüm yeni kamyon ve otobüslerin "çevre dostu" olması konusunda anlaşmaya vardı.

Dünya genelinde geçtiğimiz birkaç gündür önemli bi etkinlik gerçekleşiyor. İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleşen ve bu sene 26. düzenlenen İklim Zirvesi'nde gezegenimizin geleceği için art arda kararlar alınıyor; tabii ki bir yandan da eleştiriler yağıyor.

İklim kriziyle mücadele etmek için bir araya gelen liderlerin hepsinin özel jetleriyle gelmesinin topa tutulduğu etkinlikte, bir yandan da karbon salınımını azaltmaya, kuraklık riskiyle mücadele etmeye dair çözümler aranıyor. Alınan kararlardan biri ise bugün aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 13 ülke arasında alındı.

2040 sonrası tüm yeni kamyon ve otobusüler çevre dostu olacak:

Hollanda'nın girişimiyle, ülkemizin de aralarında olduğu bu 13 ülke, 2040 yılından sonra tüm yeni kamyon ve otobüslerin elektrik ya da hidrojen gibi sürdürlebilir enerjiler ile çalışacağı konusunda karar kıldı. Ayrıca 2050 yılına kadar tüm otobüs ve kamyonların karbondioksit salımınının sıfıra indirilmesi de planlanıyor. Bu doğrultuda 2030 yılına kadar yeni satılan tüm kamyon ve otobüslerin en az yüzde 30'u çevre dostu ve karbondioksit yaymayacak şekilde üretilecek.

Anlaşmaya katılan ülkeler ise Türkiye, Uruguay, Avusturya, Kanada, Şili, Danimarka, Finlandiya, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Lüksemburg ve İngiltere. Hollanda, anlaşmaya dahil olmayan ülkelere de katılım çağrısı yaparak çözüme ortak olmaya davet etti.

Hollanda'nın girişimine ülkelerin yanında büyük şirketler de destek verdi. Katılım ve destek kararını açıklayan ülkeler arasında Unilever, IKEA, Volvo, Scania, UPS, Amazon gibi şirketler yer aldı.